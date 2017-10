El dólar trepó 33 centavos en octubre y marcó la mayor suba en cuatro meses

El dólar trepó 33 centavos y medio a $ 17,95 durante octubre, su mayor alza en cuatro meses, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de Ámbito en una jornada donde el mercado esperaba definiciones sobre el proyecto de reforma impositiva, que incluirá un impuesto sobre algunos activos financieros.

Tras el cierre del mercado, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne brinda detalles del proyecto de la reforma tributaria que busca bajar los costos de las empresas para atraer inversiones que impulsen la economía y aumenten el empleo.



Durante la rueda, los inversores analizaron algunos trascendidos sobre el contenido de la iniciativa, como el blanqueo laboral con eliminación de aportes para los salarios menores hasta los 10.000 pesos y el gravamen de inversiones mayores a $1,4 millones en bonos, plazos fijos y Lebacs.

También propondría cobrar el IVA a servicios de empresas no radicadas en el país (caso Netflix), deducir parte del impuesto al cheque de Ganancias y reducir la alícuota de este gravamen de 35% a 25% para empresas que reinviertan las utilidades.



El segmento mayorista, la divisa avanzó 33 centavos y medio a $ 17,685 durante octubre pese a que este martes retrocedió tres centavos y medio.

Por último, las reservas del Banco Central subieron u$s 87 millones hasta los u$s 51.991 millones.