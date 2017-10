Reforma laboral: Habrá cambios significativos en indemnizaciones por despidos

Política Frases principales del discurso del presidente Macri

constituyen dos de las principales apuestas de la reforma laboral que el Gobierno prevé enviar en 15 días al Congreso y que aspira a que se sancione durante el período de sesiones extraordinarias.Esas dos propuestas forman parte de los 144 artículos que integran el borrador de un proyecto de ley ómnibus de cambios en materia laboral que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, presentó ayer ante un grupo de abogados representantes de sindicatos y cámaras empresarias.La iniciativa, que Triaca espera consensuar con ambos sectores en las próximas dos semanas, tiene tres ejes fundamentales:Sobre ese tercer eje, el borrador promueve unaen materia previsional para salarios de hasta $ 10.000, en línea con el sueldo mínimo, vital y móvil (SMVM). El esquema establece una, un beneficio que se hará extensivo también a los empleadores que blanqueen a su personal no registrado. En cambio, el resto de las contribuciones a la seguridad social (ART, obra social, Pami) se mantendrán igual que en la actualidad.. Uno de ellos establece quey que, compensaciones de gastos y todo otro rubro que carezca de periodicidad mensual o habitual.Dentro de ese mismo capítulo, la reforma también postula la posibilidad de habilitarun sistema similar a la denominada libreta de desempleo que rige en la industria de la construcción, y que suplanta la indemnización tradicional por un sistema por el cual mensualmente cada trabajador aporta una porcentaje de su salario para conformar un fondo destinado a garantizarle un ingreso cuando pierde el empleo.Por otra parte, la iniciativa oficial. Una se refiere al sistema de vinculación entre trabajadores, característico de pequeñas sociedades comerciales o microemprendimientos, en el cual un trabajador se hace cargo de los aportes y contribuciones del resto de los integrantes de la relación laboral.El segundo caso,, una categoría establecida en la reciente reforma laboral de Brasil, para atender la situación particular de los profesionales que prestan mayormente servicios para una sola empresa, pero sin que ello establezca una relación de dependencia. "La intención del Gobierno es dar más previsibilidad a los empresarios en los costos salariales y no salariales", evaluó uno de los representantes gremiales que asistió al encuentro.En el apartado vinculado al tema de capacitación y formación profesional, la propuesta de reforma de la administración de Mauricio Macri estipula la creación de un instituto tripartito de capacitación permanente y la posibilidad de que los esquemas de pasantías sean incorporados en los respectivos convenios sectoriales.En cuanto al, la propuesta establece que estará habilitado a todos los sectores y a empresas de diverso tamaño, las que se beneficiarán con la derogación de las penalidades correspondientes por el período que mantuvieron al personal en la informalidad. Solo permanecerá una parte de las multas, cuya recaudación estará destinada a financiar el fondeo del sistema previsional que administra la Anses.