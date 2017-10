Advierten que el maíz está "anestesiado" por la oferta global

"Los precios locales no están exentos de la presión bajista. La siembra local, atrasada por las lluvias, provocó el desvío de lotes hacia la oleaginosa, con productores tentados por el precio a cosecha", sostuvo en un análisis.



Desde mediados de septiembre, el contrato de maíz a diciembre en el mercado de Chicago se ubica en torno a u$s 138 la tonelada, por debajo del promedio de los últimos tres años desde el inicio de octubre.



Corina destaca que los precios no encuentran señales suficientes para provocar un cambio en la tendencia y asegura que los factores de presión están centrados mayormente en diversos factores bajistas.



La cosecha norteamericana presiona en un mercado ya abastecido de maíz; si bien, los últimos pequeños rebotes del precio encontraron un sustento temporal en el atraso de las labores de recolección de 21 puntos porcentuales inferior al avance promedio de las últimas cinco campañas, ante una leve mejoría de las condiciones ambientales.



El tsunami de maíz brasileño se posiciona agresivamente en el mercado global y a pesar de que la Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) proyecta reducciones en área y producción de maíz, la campaña comercial 2017-2018 arrancaría con un elevado stock de 19 millones de toneldas.



La oferta total del cereal en el nuevo ciclo superaría al anterior en 7,1 millones de toneladas, mientras que en Brasil el consumo doméstico sólo subiría 1,7 millones de toneladas.



De este modo, habría 54,5 millones de toneladas de maíz disponible para colocar en el exterior, aunque Conab no cree que se superen las 30 millones de toneladas de exportaciones.



El crecimiento de área de siembra de maíz en Argentina está estimado en un incremento de 400 mil hectáreas y, según el Ministerio de Agroindustria, el avance de la siembra es del 32% del total proyectado.



Sin embargo, la combinación de la suba del precio a cosecha de la soja y las lluvias al momento de sembrar ha dejado afuera algunos lotes maíz.



Además, la probabilidad del 60% de que ocurra una Niña (que trae menos lluvias) abre una incógnita respecto de los rindes.



"Los fondos de inversión profundizan su posición vendida. En el siguiente gráfico se puede apreciar claramente cómo los fondos aumentan su posición vendida desde el mes de agosto", indicó Corina.



En el mercado local, los precios Cámara estaban en $ 2.340 la tonelada de maíz, lo que equivale a u$s 134,6 la tonelada en moneda dura; es decir, 31 dólares por debajo del valor del año pasado a la fecha.



Sostuvo que, en la última semana, las ofertas con descarga "brillaron por su ausencia" en la Bolsa de Comercio de Rosario.