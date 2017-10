Advierten que avanza el HLB en el citrus y piden medidas que lo frenen

El presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier), Fernando Borgo, indicó a AIM que desde el sector están preocupados por la expansión del huanglongbing (HLB) en el norte argentino y apuntó que los gobiernos nacional y provincial no toman las medidas suficientes para frenar el avance de la enfermedad.



"Hay diversas problemática que hay que abordar, pero lo que hay que solucionar de forma prioritaria es el tema sanitario, porque sino después en vano discutiremos otros tema, ya que si el HLB llega a la zona se perdería la citricultura como hoy la conocemos", dijo Borgo.



En ese sentido, explicó que "este año se habló mucho y se hizo muy poco con el Plan Fitosanitario que es prioritario, porque el HLB es la espada de Damocles sobre la citricultura en la zona". Al respecto, precisó que la enfermedad "sigue bajando desde el norte y se encuentra en Corrientes, Formosa, Chaco y parte de Misiones, lo que complica la situación, porque se va dispersando y desde los gobiernos no se respetaron los presupuestos que se habían establecido ni ejecutado las tareas programadas".



En ese marco, ejemplificó que el gobierno provincial no cumplió como la puesta en funcionamiento de los puestos de controles en la provincia, "que el único que lo puede hacer el Estado provincial, porque es una facultad que no se puede delegar".



También, contó que otro problema sanitario es la mosca de los frutos "que era prioridad y hasta el día de hoy tampoco se hizo nada".





Presión impositiva y reforma laboral



Por otro lado, Borgo indicó que desde la entidad se presentó un proyecto de Ley de reforma laboral, "como una alternativa y propuesta, ya que el tema es algo que se debe abordar entre todos los sectores (gobierno, gremios y los privados".



Además, consideró que también se debe discutir con Nación "la rebaja impositiva, ya que hoy muchos productos del país están prácticamente fuera de las exportaciones porque la carga es una de las más altas del mundo y de esa manera no se podrán abrir mercados fuera, ya que no hay un marco para competir en el mundo".





Emergencia económica



Asimismo, al Estado provincial los productores nucleados en Fecier pidieron "la declaración de emergencia económica en la zona, que es una solicitud de la Cámara de Exportadores, que está en manos del Gobierno de Gustavo Bordet".



"Venimos de cuatro años de rentabilidad nula en el sector, lo que lo conoce el gobierno, lo pudo ver y está totalmente justificado", repasó el referente, quien precisó que la declaración de emergencia permitiría "suspender ejecuciones en bancos y prorrogar impuestos provinciales, para el año que viene, para darle un respiro a algunos productores que están muy complicados".