Llega al país una misión del Fondo Monetario Internacional

Según lo estipulado, los técnicos del organismo van a mantener reuniones con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, su par de Finanzas, Luis Caputo, y funcionarios del Banco Central.



La misión, encabezada por el encargado del organismo para la Argentina, Roberto Cardarelli, llega en un momento en que indicadores de la industria, el consumo y la actividad económica muestran repuntes.



Los técnicos del organismo permanecerán en la Argentina por unas dos semanas para la revisión del artículo IV, un estudio económico del país al que están obligados todos sus países miembro.



No se descarta que la misión se reúna con representantes del sector privado y de la CGT con el fin de analizar la posición del movimiento obrero frente a la reforma laboral que piensa encarar el Gobierno.



En esta visita, el FMI continúa su revisión de la economía argentina, con especial atención a las cuentas fiscales del segundo año de un Gobierno.



Una vez que termine la misión, los auditores emitirán un documento final que pondrá a consideración del organismo financiero que conduce Christine Lagarde, en el cual el directorio decidirá si aprueba o no la revisión anual del "Artículo IV".



El Gobierno y el FMI pasarán revista al plan de reformas que este lunes va a proponer la administración de Mauricio Macri a la sociedad, en una reunión que se realizará en el Centro Cultural Kirchner (CCK), con participación de partidos políticos, empresarios, sindicalistas y jueces de la Corte Suprema.



Entre otros temas, figuran la reforma laboral, tributaria, la relación fiscal con las provincias, el revalúo fiscal del impuesto a las Ganancias para empresas, y la continuidad o no de la ley de Emergencia Económica.