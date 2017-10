La producción de la industria pyme creció 3,3% en septiembre

La producción de las pymes industriales creció 3,3% en septiembre frente a igual mes del año pasado cumpliendo tres meses consecutivos en alza. Más empresarios del sector aseguran que la caída paró y está comenzando la recuperación.



Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial realizada por CAME entre 250 industrias pymes. La actividad acumula así una caída de 0,9% en los primeros nueve meses del año y de continuar esta tendencia, el año podría finalizar con un resultado levemente positivo frente a 2016, aunque por debajo de 2015.



El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) alcanzó un valor de 81,6 puntos en el mes, con una baja de 5,3% frente a agosto, aunque ese resultado tiene un componente estacional.



El aumento interanual alcanzó al 53,3% de las industrias, que declararon subas anuales, la proporción más alta en 4 años. La cantidad de empresas en declive también se redujo a 27,9%



De los 11 sectores relevados hubo 9 con progreso en la comparación anual. Fueron: "Material de Transporte" (13,5%), "Productos de caucho y plástico" (7,1%), "Papel, cartón, edición e impresión" (6,5%), "Productos eléctrico-mecánicos e informática (6,1%), "Productos de metal, maquinaria y equipo" (5,0%), "Calzado y marroquinería" (5,4%), "Productos químicos" (0,9%), "Maderas y Muebles" (1,9%), "Productos textiles y prendas de vestir" (2,8%).



Cayeron en cambio: "'Minerales no metálicos" (-4,2%) y "Alimentos y bebidas" (-2,3%),



La rentabilidad también mejoró el mes pasado: el 68% de las industrias dijo haber cerrado agosto con ganancias, el 19% con nulo rédito y sólo el 14% con rendimiento negativo.



A pesar del avance en las condiciones de producción, el 42% de las firmas consultadas continúan evaluando como "regular" o "mala" la situación de su industria.



En septiembre, los costos de producción aumentaron 3,6% promedio según las respuestas de los empresarios.



En cuanto a las decisiones de inversión, la mejora en la economía todavía no está generando un clima inversor activo. "Continúa la recuperación industrial, pero la inversión Pyme llegará cuando las tasas de interés bancarias bajen y se ocupe la capacidad instalada ociosa", comentó Fabián Tarrío, presidente de CAME.