El dólar trepó 17 centavos y cerró a $ 17,94

La apreciación de la divisa norteamericana a nivel regional motorizó el avance del dólar en el mercado local durante esta semana aunque éste estuvo contenido en parte por la decisión del martes del Banco Central de llevar su tasa de política monetaria al 27,75% (+ 150 puntos básicos).



Así las cosas, el dólar trepó 17 centavos en la semana a $ 17,94, su mayor valor desde las PASO, tras avanzar cuatro centavos este viernes, en bancos y agencias.



La divisa comenzó la semana con una pérdida de nueve centavos por el desarme de posiciones tras el triunfo del macrismo a nivel nacional en las elecciones legislativas del domingo. Sin embargo, el martes subió 11 centavos porque comenzó a pesar fuerte la apreciación que registraba el dólar a nivel regional en medio del entusiasmo de los inversores por una reforma tributaria en EEUU.



El miércoles, el dólar amagó con una baja pronunciada por la suba de tasas que había sido anunciada un día antes cuando el mercado ya estaba cerrado, pero al final solo cayó tres centavos. En tanto, el jueves volvió a pesar el recorrido de la divisa a nivel regional y tuvo un sorpresivo aumento de 14 centavos. En la última jornada de la semana, el minorista no alcanzó a acoplarse al MULC.



En este sentido, la moneda en el segmento mayorista retrocedió cuatro centavos y medio, a $ 17,645 debido al desarme de carteras para inversiones en pesos y a la depreciación de la divisa a nivel regional. En la semana, subió 18 centavos y medio.



"El dólar tocó su máximo en $ 17,80 en el inicio de la jornada debido a una órden de compra genuina para pago de importaciones que se ejecutó en los primeros tramos de la rueda. Luego, la cotización fue cediendo de manera lenta por una mayor oferta y por el debilitamiento del valor de la divisa en la región, especialmente en Brasil donde se depreció un 1,6 (cerró a 3,24 real por dólar)", destacaron desde ABC Mercado de Cambio.



Asimismo, los bancos, empresas e inversores consideraron que era buen negocio vender la divisa y colocar el resultante en pesos, con tasas que aumentaron tanto en "call-money" a 26,50%TNA y en el mercado secundario de Lebac a 19 días a 27,35%TNA y a 264 días a 28%TNA.



El volumen operado subió un 8% a u$s 751 millones para cerrar la semana en los u$s 3.841 millones, una cifra récord.



Con respecto a la suba semanal, fue decisivo el salto brusco de 17 centavos registrado el jueves impulsado por la revalorización de la divisa a nivel regional, que además le permitió al tipo de cambio acercarse otra vez a los máximos del año, registrados antes de las PASO de agosto.



En el mercado informal, en tanto, el blue ascendió once centavos a $ 18,12 en la semana (este viernes, subió cuatro centavos), con lo que la brecha con el oficial se redujo al 1%, la más corta en dos semanas, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.



En tanto, el "contado con liqui" bajó subió 14 centavos en la semana a $ 17,63 tras bajar diez centavos en la rueda.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 731 millones, casi el 50% fue en "roll-over" de octubre a $ 17,601 a noviembre a $ 17,94 con una tasa de 23,43%TNA. El plazo más largo fue enero, que cerró a $ 18,67 con una tasa de 22,5%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central subieron u$s 35 millones hasta los u$s 51.899 millones.