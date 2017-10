El dólar saltó 14 centavos a $ 17,90 y tocó su mayor valor desde las PASO

El dólar operó con fuerte alza este jueves y alcanzó su mayor valor desde las PASO de agosto: saltó 14 centavos a $ 17,90 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.

En el segmento mayorista, el dólar terminó la jornada a $ 17,66, 17 centavos por arriba de su cierre previo; mientras que el dólar Banco Nación cerró a $ 17,85 para la venta.



El mínimo se anotó en el arranque de la rueda cuando se anotaron operaciones en los $ 17,535, ya un centavo arriba del final previo. La demanda para dolarización y cobertura de posiciones se presentó con una intensidad que fue creciendo a lo largo de todo el día provocando una suba de los precios que en los momentos de mayor presión hicieron que tocara máximos en los $ 17,72. Con altibajos y oscilaciones el tipo de cambio apenas retrocedió para acomodarse en los valores de cierre.



El mercado local acompañó el movimiento alcista que registró la divisa en toda la región: el real se depreciaba un 1,5%; el peso mexicano un 0,9%; y el chileno un 0,5%.

Además, operadores señalaron que la proximidad del fin de mes pudo haber colaborado para acelerar el cierre de algunas posiciones que vencen el martes próximo.

En el mercado informal, en tanto, el blue cede seis centavos a $ 18,04, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" bajó en la víspera tres centavos a $ 17,45.



En el mercado de futuros del Rofex, se operaron u$s 761 millones, pactándose más del 60% en "roll over", de octubre ($ 17,569) a noviembre ($ 17,905), dando una tasa del 23,37%. El plazo más largo operado fue a marzo, que cerró a $ 19,23, con una tasa de 23,13%, reportó ABC Mercado de Cambios.

Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 42 millones hasta los u$s 51.879 millones.