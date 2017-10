El dólar cayó tres centavos y cerró a $ 17,76

Tras la suba de la tasa de referencia el martes, el dólar amagó con una baja pronunciada en el inicio de la jornada, pero al final solo cayó tres centavos a $ 17,76, según el promedio de ámbito.com en bancos y agencias.



El billete llegó a ceder nueve centavos en arranque de la sesión hasta los $ 17,70, pero con el correr de las horas reapareció la demanda y la cotización repuntó seis centavos.



Esa trayectoria se replicó en el mercado mayorista, donde la divisa experimentó un leve retroceso de medio centavo a $ 17,515, en el marco de jornada con un récord de volumen de negocios para el mes de octubre: u$s 856,6 millones, un 18,5% más que el martes.



Más allá de esto, en el MULC se vivió una jornada relativamente tranquila, siendo la "sorpresiva" suba de la tasa de política monetaria (el BCRA dispuso alza de 150 puntos básicos a 27,75%) el tema con mayores comentarios entre los operadores, dijeron en una mesa de dinero.



"Conocido el ajuste de la tasa de referencia, el mercado se adelantó y comenzó el día vendedor, llegando la cotización a tocar un mínimo de $ 17,36. Pero hacia el mediodía, la plaza se puso más tomadora y se fueron llenando todos los precios, hasta los máximos del día por encima de los $ 17,50 que se registraron hacia el cierre", comentó a ámbito.com Javier Salinas, de Oubiña Cambios.



En el mercado atribuyeron la recuperación posterior de la cotización a la escalada diaria de la tasa a 10 años en EEUU que ya se ubica en el 2,45% anual.



El martes tras el cierre del mercado, el Banco Central anunció una suba de 150 puntos básicos en su tasa de política monetaria, en el corredor a 7 días, hasta el 27,75%. La decisión estuvo apoyada en varias razones, como en la suba de combustibles de esta semana, "mayor a la esperada", así como en la persistencia de la inflación núcleo por encima de los valores deseados por la entidad.



El ajuste en la tasa de referencia se trasladó al mercado secundario de Lebac, donde el rendimiento para el plazo de 21 días subió al 27,35% (desde el 26,5%), mientras que el retorno para el plazo de 266 días escaló al 27,70% (desde el 27,35%). Además, el "call money" (tasa interbancaria) ascendió 150 puntos básicos a 27%.



Luego de la caída del lunes tras el resultado de las elecciones, el dólar vuelve a niveles de $ 17,50 en un contexto de fortaleza de la divisa en Latinoamérica. En ese marco, la tasa implícita de devaluación a fin de año ajusta al 23,5% anual, con un precio en el Rofex de $ 18,238.



"Mantenemos la visión de dólar contenido y retrasado en términos reales en el corto plazo. En septiembre ingresaron u$s 2 mil millones para colocaciones financieras y para los próximos 6 meses se proyectan emisiones en el exterior por hasta u$s 9,1 mil millones incluyendo sector público y privado", argumenta un informe de Neix.



En sintonía con el oficial, el blue cedió cuatro centavos a $ 18,10, por lo que la brecha cambiaria se mantuvo en el 1,9%. En tanto, el "contado con liqui" cedió tres centavos a $ 17,45.



En el mercado de futuros del Rofex, se operaron u$s 761 millones, pactándose más del 60% en "roll over", de octubre ($ 17,569) a noviembre ($ 17,905), dando una tasa del 23,37%. El plazo más largo operado fue a marzo, que cerró a $ 19,23, con una tasa de 23,13%, reportó ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 42 millones hasta los u$s 51.879 millones.