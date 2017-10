Aclaran que "no es posible aplicar un plus sobre el precio de los combustibles"

El referente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos, Osvaldo González, aseguró que la entidad no está evaluando la posibilidad de aplicar un peso extra al precio de los combustibles. "Hace muchos años se ha dejado de aplicar y no es una medida que se esté evaluando", aseveró a"No hay posibilidad de que en la provincia se aplique un plus sobre el precio de los combustibles", recalcó el empresario. Enseguida explicó que "estamos intentando obtener un plus en los márgenes de las comisiones que obtenemos de las petroleras. Eso se está manejando a nivel nacional, porque el sector está complicado. Cada vez se necesita vender más combustible para estar en un punto de equilibrio", resaltó.Interrogado acerca de posibles nuevos incrementos, señaló que en lo que va de 2017 subieron "un 25 por ciento las naftas y 23 por ciento el diésel. Creemos que será el último porque está más o menos en línea con la inflación".Sobre las perspectivas para los próximos meses, González señaló que el valor de los combustibles "siempre tendrá una relación con el dólar y el crudo a nivel internacional. A partir de este mes los precios se han liberado, por lo que las petroleras pueden adquirir el crudo a valor internacional. Esto traerá mayor competencia. Se abre otro panorama y esperemos que las bajas a nivel internacional también repercutan en el país".