Etchevehere abogó por la reforma impositiva para aumentar la competitividad

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, elogió la convocatoria del presidente Mauricio Macri a 45 representantes de la mesa de ganado y carnes "a horas de terminado el comicio" e instó a realizar una reforma impositiva que haga más competitiva la exportación cárnica.

Etchevehere dijo que "la convocatoria fue muy buena. Vinimos con gimnasia importante, ya que ésta es la cuarta reunión de la mesa de ganados y carnes, de la que participaron 45 representantes, y antes había habido una reunión de la mesa foresto-industrial, a pocas horas de terminado los comicios".



El titular de la SRA dijo en diálogo con radio Milenium que son reuniones de "seguimiento y concreciones", ya que a partir de una reunión previa de la mesa surgieron decisiones como el "incremento de stock bovino y creación de mercado de futuros de hacienda en pie", que incluyen tópicos como formalidad laboral y sanitaria.

Etchevehere sostuvo que aunque la Argentina es "importante en la producción mundial de alimentos, manda lo que hacen nuestros competidores", en alusión a los precios subvencionados del mercado internacional.



"Si tenemos un producto a nivel de calidad mundial y llegamos a un mercado a $14 y el competidor tiene un precio de $10, los $4 de diferencia están en las tasas municipales, en las provincias, en las aduanas internas, en los impuestos nacionales, en los gremios, los productores", mencionó al describir los costos argentinos. Y remató: "En esa mesa cada uno tiene que aportar algo para llegar no a $10 sino a $9 para poder vender".



Consultado sobre si la baja de impuestos no llevará al desfinanciamiento, respondió que "de esta manera no funciona. El Estado nacional y las provincias se financian afuera. Queremos creer que esto será así hasta que se ponga en marcha el aparato productivo provincial". Fuente: (Ámbito).-