Construcción en Gualeguaychú: Afirman que el 70% de mano de obra está desocupada

El referente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, seccional Gualeguaychú, José Tofolón, manifestó que sienten "preocupación por la situación actual".



En esa ciudad hay dos barrios que ya fueron licitados, pero hasta el momento no han sido adjudicados. Se trata de 78 viviendas en total, divididas en 38 y 40 casas, que generarían cientos de fuentes laborales.



Estos barrios ya se encuentran con "toda la documentación y los trámites hechos, pero todavía no se han adjudicado. Estamos a la espera de esa adjudicación", contó Tofolón, quien además dijo que "atravesamos una situación que preocupa".



"Pensábamos que para septiembre, octubre íbamos a estar trabajando pero hasta el momento, nada. Estamos a la expectativa de que esos barrios salgan para aliviar la situación de la actividad, principalmente en la del obrero que está formalmente inscripto: no son obras para cooperativas", explicó a El Día.



Ambos barrios dependen del Instituto Autárquico de Planeamiento y vivienda (IAPV) provincial por lo que representaría "una buena posibilidad para aliviar la desocupación que tenemos en el sector", indicó.



En tanto, informó que no han tenido contacto con los referentes provinciales, porque de todas las gestiones se encargan las empresas que luego contratan la mano de obra.



Pocas obras en marcha



José Tofolón manifestó que "en los últimos meses no ha salido ningún otro trabajo; algunos han trabajado en los planes que ha largado el gobierno nacional pero son más para cuentapropistas o cooperativas, pero para las grandes empresas -que son las que nos contratan- no ha salido ninguna construcción".



"Teníamos en carpeta un 70% de desocupación en nuestro rubro. Las obras en las que estamos actualmente en actividad son: el Colegio Nacional y la puesta en valor y construcción de cordón cuneta de la zona norte. Esto, por supuesto, que no nos da ninguna posibilidad de aliviar nuestra situación", detalló el referente de UOCRA.



Asimismo, dijo que tienen "una gran preocupación; sabemos que se están dando pasos para reactivar la situación, pero hasta el momento a nosotros no nos ha tocado ese derrame de la obra pública".



"Competencia no leal"



En cuanto a la posibilidad de trabajar en obras municipales, Tofolón explicó que "ellos trabajan con la metodología que está por fuera de la actividad empresaria. Ellos trabajan a través de cooperativas y eso por supuesto es una competencia no leal para las empresas, porque las condiciones que les piden a las cooperativas son completamente distintas a las que les piden a las empresas".



En cuanto al freno en la obra del Hospital Bicentenario por la demanda de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) al gobierno, desde UOCRA manifestaron que observan "con mucha preocupación. Entendíamos que se había firmado un acuerdo para retomar las obras; sabíamos que la UTE y el gobierno habían firmado un convenio y ahora se ha desviado esta línea de gestión y no entendemos".



Respecto a la nueva situación, indicaron que la preocupación radica en que "si hay una nueva licitación, a esta obra la van a tener que verificar y ratificar para ver todo lo que está hecho, para luego cotizar un precio. Ninguna empresa lo va a hacer sin ver qué está hecho y en qué condiciones. Toda esta verificación va a llevar un tiempo y cada vez se nos demora más y nos genera más preocupación", concluyó.