El dólar comenzó la semana con una baja de 9 centavos

Fue en sintonía con el segmento mayorista, la divisa descendió dos centavos y medio a $ 17,435, su segunda baja consecutiva, en una rueda con un significativo aumento del volumen operado.



El analista Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que "el dólar abrió contra el peso con un 'gap' negativo de 13 centavos porque se estimaba que las carteras de bancos y empresas -que habían comprado previo a las elecciones legislativas- iban a ser desarmadas visto el resultado de las elecciones".



La primera parte de la rueda pareció reflejar el mejor humor del mercado después de los comicios del domingo en los que el oficialismo se impuso como primera fuerza a nivel nacional. Sin embargo, pasado el mediodía, la jornada presentó un panorama bien diferente, con una tendencia definitivamente compradora que revirtió la baja inicial y potenció una suba que llevó los precios a los máximos de la sesión, en un nivel similar al registrado el viernes.



Los mínimos se anotaron en los $ 17,27 a media mañana cuando los ingresos de divisas prevalecieron en el desarrollo de las operaciones. Luego, las compras para atender obligaciones con el exterior llevaron al tipo de cambio a los valores más altos en los $ 17,415 que, sin embargo, no pudieron superar el cierre previo. El volumen negociado se incrementó un 49% a u$s 818 milllones.



Durante la rueda, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que la liquidación de divisas por parte de las empresas exportadoras de cereales, oleaginosas y derivados creció un 16,4% a u$s 342,7 millones la semana pasada, en relación a los cinco días previos.



Por su parte, el blue ascendió seis centavos $ 18,07, su mayor valor en casi dos meses, luego de bajar en el inicio de la rueda hasta los $ 17,94, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" desciende 11 centavos a $ 17,38.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 800 millones, el segundo volumen máximo operado del mes, casi el 50% fue en "roll-over" de octubre a $ 17,51 a noviembre a $ 17,837 con una tasa del 22,7%TNA. El plazo más largo negociado fue marzo a $ 19,125 con una tasa implícita de 22,5%TNA. Los precios variaron entre casi 20 centavos entre máximo y mínimo, acompañando al "spot" pero al final bajaron cuatro centavos promedio hasta marzo, respecto del último viernes. (Ambito)