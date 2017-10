Tras el triunfo de Cambiemos, prevén suba de bonos y baja del dólar

Mañana el BCRA fija la tasa de política monetaria, la famosa REPO, que está en 26,25%: "Creemos que puede subir a 26,75%. Debería comenzar a subir Lebac en el mercado secundario post decisión", estima Mauro Mazza, responsable del departamento de Reserarch de Bull Market Brokers al sitio El Cronista.



Fausto Spotorno, director de la consultora de Orlando Ferreres, coincide con esta visión: "En el primer semestre la política monetaria fue muy blanda de acuerdo a lo comentado por el propio Sturzenegger en el Ipom la semana pasada. Una suba de la tasa de los pases elevaría las tasas de corto y haría caer el precio de las Lebacs cortas y de la parte corta de la curva. En esas condiciones, en la próxima licitación tendría que salir a ofrecer más tasa en todos los plazos, lo que sería una señal contra la inflación. Los bancos podrían desarmar posiciones en dólares".



Gustavo Rodríguez, director de Rosario Finanzas, también apuesta a que el BCRA suba las tasas, pero sostiene que el Central saldrán a sostener el dólar para que no se caiga.



Belisario Alvarez de Toledo, portfolio manager de Consultatio, prevé que se profundizará el ingreso de capitales de los últimos dos meses, lo cual presiona a la baja sobre las tasas de interés a las que piden prestado tanto el Gobierno como las empresas: "Este factor es el que termina explicando una apreciación del tipo de cambio en el corto plazo".



"La suba de tasa pondrá presión en el dólar y será la forma rápida de converger expectativas a la inflación esperada por el gobierno. Esperamos que Lebac terminen fin de año cerca del 28%. Ese proceso será pausado como aprendió el BCRA que debe manejar las tasas. Y el dólar podría bajar hasta los $ 16,75 o 16,80 con ese escenario de suba de tasas y fuerte entrada de dólares por la colocación de obligaciones negociables del sector privado", completa Mazza. A su juicio, es la única forma de corto plazo que tiene el BCRA de domar la inflación: "El atraso cambiario es necesario cuando estás en una guerra contra la inflación".



Federico Perez, portfolio manager de Axis, observa una baja en el dólar a rangos de entre $ 17,20 y $ 17,40: "La reactivación del crecimiento económico que demanda dólares para la importación junto con la estacionalidad baja de exportaciones, debería equilibrar buena parte del flujo de capitales deseosos del carry trade".



Los precios de las acciones lo siguen viendo alcista, explicado por una disminución en las tasas de descuento y la consolidación de las expectativas de crecimiento. En Axis aseguran que Argentina es una historia que convence y está en el radar de los inversionistas de mercado emergentes.



"En la renta fija puede que tengamos un pico de demanda, pero ya estamos caros a nivel emergentes. Necesitamos urgente una suba de calificación de S&P. Esperamos que Moodys y Fitch nos suban las notas en las próximas semanas. En renta fija en dólares estamos caros y hay que bajar ponderación al menos hasta finales del verano", indican en Bull Market.



En renta variable el techo aún no se vio, aunque es probable que hoy se vea un techo transitorio en el mercado. En acciones esperan que hasta los balances el mercado entre en una pausa o incluso baje, para retomar con fuerza para fin de año la suba. Este es un Merval que vale 30.000 puntos.



Para Mazza, los productos estrellas con estos resultados son los cupones atados al PBI, YPF, Pampa, Cresud, Mirgor, TGLT, Irsa y Comercial del Plata, todos activos que están baratos.



Miguel Kiguel, director de Econviews, cree que el Central va a esperar el dato de inflación de octubre: "Si sale alrededor del 1,5% no creo que toque tasa. Si es más cerca de 2% sí".

Fuente: El Cronista