Fuerte suba de la brecha de precios entre la góndola y el campo

El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mide la diferencia promedio entre el precio de origen y góndola para 25 alimentos agropecuarios.



Subió 16,9% en septiembre empujado por el fuerte aumento en la brecha de la zanahoria, el zapallito y la frutilla.



Así el IPOD agrícola aumentó 20,3% mientras que el ganadero apenas 0,9%: "A lo largo del mes cayó la participación del productor en los precios debido a que sólo recibió el 24% del valor que pagó el consumidor en góndola", indicó Fabián Tarrío, presidente de CAME.



En septiembre, los precios se multiplicaron por 5,02 veces en el trayecto desde que salieron del productor y llegaron al consumidor cuando en agosto la diferencia había caído a 4,3 veces.



El aumento promedio del mes en la brecha se debe principalmente al comportamiento de tres productos: la zanahoria, con un incremento de 11,18 veces, el zapallito con una suba de 4,2 veces y la frutilla con 3,42 veces.



Los datos surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora el Área de Economías Regionales de CAME para una canasta de 25 alimentos agrícolas y ganaderos que se consumen en fresco.



Para obtener el indicador se tomaron los valores diarios online de los principales hipermercados del país y más de 200 precios de verdulerías y mercados para cada producto.



De los datos se desprende que en septiembre, el IPOD agrícola alcanzó un valor de 5,32 veces, 20,3% por encima de agosto y 8,1% mayor al mismo mes del año pasado.



El IPOD ganadero se ubicó en 3,82 veces, 0,9% más que en agosto y 6,5% superior a un año atrás.



De este modo, el salto de la brecha hizo caer la participación promedio del productor en el precio de góndola, que bajó de 27,2% en agosto a 24% en septiembre (-6,6%).



Los productos agrícolas con mayor diferencia de precios en el mes fueron: la zanahoria con una brecha de 14,3 veces, seguido por la pera con 7,86 veces, la naranja con 7,00 veces, el zapallito con 7,37 veces y el arroz con 6,94 veces.



Las brechas más reducidas durante el mes se registraron en: el tomate con una diferencia de 2,31 veces, seguida por el pollo con 2,39, el huevo con 2,40 y la calabaza con 2,55 veces.



"En general, las diferencias están determinadas por comportamientos especulativos de diversos actores del mercado, básicamente de las grandes cadenas de hipermercados que se abusan de su posición dominante, más allá de factores comunes como la estacionalidad (que afecta a determinados productos en algunas épocas del año) o los costos de almacenamiento y transporte", manifestó CAME.



