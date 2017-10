Quieren que Vaca Muerta sea polo de atracción turística: Los detalles

Deporte y eventos

Los fósiles y los dinosaurios

Turismo Geológico

Reservorios paleontológicos

Dejar de hablar sólo del petróleo

Nació de una iniciativa turística, en medio de la pompa del petróleo. De cómo ingeniárselas -como en otros países- de poner en valor el lugar en el que uno vive, sea o no un destino turístico. Fue en este contexto en el que nació la puesta en marcha del Shale Tour de Vaca Muerta que intentará unir a zonas de los alrededores de Añelo en un circuito donde los yacimientos petroleros, la geografía y los fósiles sean parte de una guía para el turismo de paso.Pero no sólo será un recorrido geográfico sino una puesta en marcha de productos y actividades turísticas, de acuerdo a lo difundido por la Secretaría de Turismo de la provincia, explicó. Uno de los atractivos, por ejemplo, para los amantes del deporte aventura y extremo, será la práctica con parapente desde el Cerro Mesa. Además, se le sumarán eventos populares y fiestas que Añelo tiene como la del Pial Puerta Afuera y otras nuevas que se agregarán con el tiempo.Pero, sin dudas, la ruta de los dinosaurios será uno de los productos turístico que, comparado sólo con El Chocón, pretende atraer turistas. Es que esta región particular, ubicada al norte de la Patagonia, es uno de los territorios más pródigos en fósiles del mundo y atesora una riqueza poco conocida aún. La provincia de Neuquén, en especial, representa un paraíso para los paleontólogos ya que es un reservorio privilegiado de especies extintas de animales y vegetales y posee un gran potencial.Algunos de estos fósiles han sido extraídos y estudiados, por lo que pueden visitarse en diferentes exposiciones, como las que se encuentran en Villa El Chocón, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces. Además, de acuerdo al plan estratégico del gobierno provincial junto con la comuna se piensa en poner en marcha productos turístico como el Turismo Geológico, Turismo Arqueológico, Actividades Náuticas, Balneario, Kayak, Mountain Bike, Gastronomía Regional y Turismo Idiomático.También se destaca el parque de Petrosaurios; los Barreales; las áreas Los Pilares; Las Cárceles (formación de cañadones con acantilados); el volcán Auca Mahuida y los sitios que contienen grandes reservorios paleontológicos cómo Auca Mahuevo. Así las cosas, la palabra Vaca Muerta, que nació con fuerza luego de la reestatización de YPF en 2012 y que estuvo en boca de hasta el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama, cobrará otro sentido con este tour.En el diagnóstico y la evaluación de la estructura turística en torno a este proyecto también se tiene en cuenta la hotelería, la gastronomía, los esparcimientos, la información turística, la conectividad y la comunicación vial. El intendente Darío Díaz es uno de los más interesados en que este proyecto tome impulso propio con los años, como sucede en otros países que tienen la misma matriz económica y geografía."Tenemos que dejar de hablar un poco solamente de petróleo", dijo en su momento. La iniciativa forma parte del Master Plan de Añelo, que en este caso se hará extensivo a otras comisiones de fomento de los alrededores, como Aguada San Roque, Chihuidos y Sauzal Bonito. El plan recién empieza y dará sus frutos con infraestructura y logística.