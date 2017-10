El dólar subió 8 centavos y cerró a $ 17,74

Desde el 6 de octubre, el mercado cambiario venía operando en un marco de tranquilidad -con un tipo de cambio que registraba ajustes reducidos-, parecía no tener impacto la proximidad de las elecciones legislativas del domingo. Sobre todo, si se compara con el escenario previo a las PASO de agosto, cuando el BCRA había vendido cerca de u$s 2.000 millones con un techo de $ 17,92 para el billete mayorista.



El salto del minorista estuvo en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa trepó 10 centavos a $ 17,48 a raíz del dominio ejercido durante toda la jornada por las órdenes de compra de bancos, inversores y empresas que optaron por posicionarse en moneda extranjera de cara al domingo.



Los mínimos, anotados en los $ 17,38 en el inicio de la jornada, quedaron desplazados por sucesivas subas que respondieron a la intensidad de una demanda que se engrosó a lo largo del día. La presión compradora se mantuvo hasta bien entrada la última hora de operaciones, lapso en el que se registraron los máximos de hoy en los $ 17,50, un valor que retrocedió levemente hacia el final la sesión.



"El fuerte volumen negociado (creció un 25% a u$s 684 millones, el mayor nivel del mes) otorga cierta consistencia a la suba que volvió a colocar el nivel del dólar en valores muy próximos a los más altos de octubre", destacaron desde PR Corredores de Cambio. Y añadieron: "El inesperado salto obliga a replantear los pronósticos sobre su evolución antes de las elecciones, aunque con una sola rueda por delante no es dable especular con un brusco cambio de tendencia que lo vuelva a acercar a los máximos del año".



Pese a la suba en el MULC, el mercado de dinero siguió operando con volumen y el "call money" se marcó 25,50%TNA, mientras que en el segmento secundario de Lebac se negoció por el equivalente en pesos de u$s 210 millones a 27 días a 26,2%TNA y el más largo a 272 días a 27,25%TNA.



Por su parte, el blue perforó el piso de los $ 18 luego de dos jornadas y cerró a $ 17,98, con lo que la brecha se achicó al 1,3%, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" repunta cuatro centavos a $ 17,42.



En el mercado de futuros ROFEX, donde se operaron u$s 595 millones, casi el 40% fue a fin de mes a $ 17,58 con una tasa de 22,7%TNA. El plazo más largo negociado fue diciembre a $ 18,25 con una tasa de 22,9%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron ayer u$s 140 millones a u$s 52.452 millones. (Ambito)