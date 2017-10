Labraron 92 actas por infracciones tributarias en comercios minoristas de Paraná

Fiscalizaron locales de venta minorista de alimentos ubicados en el microcentro comercial de la ciudad de Paraná, tras los que se labraron 92 actas por conductas tributarias incorrectas.



"Enmarcados en el Plan de Gestión ATER 2020, la dirección de Fiscalización Tributaria llevó adelante este jueves, diferentes operativos territoriales en el sector de venta minorista de alimentos para hacer foco en el trabajo informal, en una labor conjunta con la secretaría provincial de Trabajo", explicó a Elonce TV, Román Escobar, responsable del organismo.



"En el microcentro comercial de la ciudad, hubo más de 92 actas labradas en los que se detectaron inconsistencias que serán evaluadas y que tendrán un alto impacto en lo que implica encorsetar conductas tributarias incorrectas", agregó el director de Fiscalización Tributaria.



"Administramos y recuperamos fondos que financian el Fondo de Asistencia Social (Ley 4035) que financia la ancianidad, maternidad, cuestiones tan vulnerables, y encausamos conductas tributarias incorrectas", argumentó Escobar, respecto de las tareas que lleva adelante el área de Fiscalización Tributaria.



Detectaron la omisión de impuestos en una cadena de ventas de electrodomésticos y grandes empresas agropecuarias



"En el sector de ventas de electrodomésticos de grandes firmas, en una importante firma que tiene su sucursal en Paraná, también se han hecho operativos en Gualeguay, Gualeguaychú y Concordia, registramos casi a un centenar de empleados que no estaban aportando al Fondo", indicó el director de Fiscalización Tributaria.



"El operativo fue contundente y en los próximos días publicaremos los resultados porque fue de alto impacto en términos de lo que implica encausar conductas tributarias incorrectas y posibilitar que se siga aportando al financiamiento del Fondo de Asistencia Social", argumentó, al tiempo que adelantó que "se aplicarán las multas previstas en el Código Fiscal, no solo por impuestos omitidos, sino también por infracciones que son sancionadas según lo previsto por la normativa vigente".



En la oportunidad, también se anunció que "en los próximos días, se publicará una de las grandes acciones que el plan de acción de fiscalización tenía focalizado para las 70 grandes empresas agropecuarias que tenían un comportamiento excentivo que no les correspondía, el cual arrojó el recupero de 16 millones de pesos de impuestos omitidos". Elonce.com