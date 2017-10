Sturzenegger admitió que este año la inflación superará la meta del 17%

Sturzenegger confió en que la credibilidad de la autoridad monetaria no se resentirá porque el BCRA "ha actuado en forma consistente para bajar la inflación".



Además, "remarcó que el nivel de precios que hoy tiene la Argentina no se veía desde hace muchísimos años".



"Tenemos una brecha de credibilidad que necesitamos cerrarla en un contexto de expectativas que confirman el proceso de desinflación", añadió el funcionario.



El funcionario reconoció que "el proceso de desinflación sigue pero no al ritmo que nosotros queríamos", pero aseguró que en octubre los precios seguirán bajando.



El presidente del Banco Central señaló: "Hemos tenido un proceso de desinflación muy grande y el banco central a pesar de esa desinflación ha actuado con mayor firmeza".



"La credibilidad del Banco Central surge de que actúa con consistencia para afrontar el problema que enfrenta" enfatizó el funcionario que agregó que "de la consistencia de nuestras acciones es de donde surge nuestra credibilidad", indicó.



Aseguró que el proceso de desinflación en la Argentina "va a continuar" y señaló que "quizás no nos creen en un ciento por ciento, pero nuestra tarea es ser consistente con los objetivos que nos planteamos".



Sturzenegger consideró que durante el año hubo un "proceso de desinflación que ha continuado de manera sostenida" y destacó que fue "muy significativa la recuperación de reservas internacionales" y que la entidad se plantea recuperar el año próximo otros 25.000 millones de dólares.



Dijo que el objetivo de la autoridad monetaria es que las reservas internacionales alcancen el equivalente al 15% del Producto Bruto, para lo cual será necesario sumar unos 25.000 millones de dólares.



"Si bien no hay un cronograma de tiempo para compra de reservas, pero lo iremos haciendo al ritmo que se pueda", explicó al presentar el Informe de Política Monetaria 2017.



Dijo que el objetivo es "encauzar la inflación en el último trimestre de una manera consistente con la meta de inflación de 10% para el 2018".



"Creemos que el 1,6% de inflación núcleo en el tercer trimestre, la más baja de la gestión, es el preludio de futuras reducciones",añadió.



"Nos ha estado costando bajar la inflación núcleo, pero en septiembre se movió hacia abajo, aún cuando el nivel no es el que esperábamos" explicó Sturzenegger que dijo que ese indicador se encuentra el nivel más bajo en muchísimo tiempo".