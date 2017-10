El dólar cerró con una leve baja: $ 17,66

Tuvo lugar un día después de la licitación mensual de Lebac, en la que el Banco Central mantuvo la tasa de corto plazo en el 26,5% e inyectó al mercado unos $ 64.000 millones, aunque con los casi $ 105.000 millones que aspiró desde la licitación de septiembre en el secundario, el resultado mensual arroja una contracción de $ 41.000 millones, dijeron desde la autoridad monetaria.



A diferencia de la leve baja registrada en las pizarras de entidades financieras, en el mercado mayorista el Banco Central cerró el tipo de cambio para la transferencia a $ 17,35, un centavo y medio más que el martes.



De este modo, el dólar interrumpió la seguidilla de bajas y experimentó una reacción en el epílogo luego de operar durante todo el día dentro de un estrecho margen de fluctuación. Por estos días "se observa una inusitada paridad de fuerzas que se traducen en un desarrollo muy equilibrado y con mínima variación de la cotización", comentó un operador.



En las mesas explican que los grandes jugadores se abocaron a colocar los pesos sobrantes de la licitación de Lebac (unos $ 41 mil millones), en otros activos más rentables que la divisa.



En ese marco, "la demanda de dólares que efectuaron los bancos no fue para sumar posiciones en la divisa en resguardo de capital por el próximo fin de semana, sino para pagar obligaciones comerciales con el exterior", resaltó el analista Fernando Izzo.



Por otro lado, la oferta de exportadores fue absorbida por el propio mercado, que aumentó el volumen en un 6% llegando a 545 millones pactados, añadió Izzo.



El negocio financiero de bancos, empresas e inversores sigue pasando por el mercado de dinero, ya sea para aplicar a otros activos - incluso dolarizados - pero con la mejor renta posible en cada especie. Así, el call money se pactó a 25,5%, mientras que en el mercado secundario de Lebac la tasa a 28 días fue de 26,1% y el plazo más largo, de 246 días, marcó una tasa de 27,15%.



Por su parte, el blue avanzó tres centavos a $ 18,05, su mayor valor en un mes y medio, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En consecuencia, la brecha con el oficial se amplió al 2,2%, el nivel más alto en un mes. En tanto, el "contado con liqui" cedió once centavos tres centavos a $ 17,38.



En el mercado de futuros del Rofex, se operaron u$s 580 millones, de los cuales el 54% fue en "roll-over" de octubre ($ 17,505) a noviembre ($ 17,845), con una tasa implícita de 23,63%. El plazo más largo operado fue febrero de 2018, que cerró a $ 18,785, con una tasa de 22,7%. Los precios de los plazos operados terminaron sin variaciones.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron ayer u$s 263 millones a u$s 52.589 millones.