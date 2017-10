El dólar cerró estable a $ 17,67

El mercado cambiario no se mostró preocupado por el tipo de cambio en el inicio de la última semana previa a las elecciones legislativas del próximo domingo. Tal es así que el dólar cerró sin cambios este martes a $ 17,67 en bancos y agencias.



Fue en sintonía con el mercado mayorista, donde la moneda estadounidense registró una leve oscilación y terminó a $ 17,355.



El analista Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, indicó que "a diferencia de la elección anterior de las PASO, la ínfima baja de este viernes en el MULC y el descenso del 11% del volumen a u$s 515 millones, dan cuenta de que tanto empresas, bancos e inversores no están preocupados por el valor del dólar".



En coincidencia, Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, también marcó el contraste con comicios previos y señaló que "el dólar se mantiene esta vez algo deprimido y con cierta tendencia de debilidad que no augura una recuperación inmediata para acercarlo otra vez a los máximos del año".



Resaltó que "los ingresos siguen dominando el escenario local sin que encuentren del lado de la demanda una contraparte exitosa y en consecuencia la cotización se muestra a la baja en un contexto en el que la habitual presión cambiara preelectoral dejó de destacarse como elemento de análisis".



Este martes, los inversores estuvieron más atentos a la nueva licitación de Lebac, en la que el Banco Central mantuvo la tasa de corto plazo en el 26,5%, luego de que la semana pasada se confirmara una aceleración en la inflación a 1,9% en septiembre y a menos de una semana antes de las elecciones legislativas.



En la licitación pasada el BCRA logró estirar los plazos de las letras licitadas, lo que implicó que el stock a renovar durante esta licitación sea el menor en seis meses.



A modo indicativo, en el mercado secundario las Lebacs de más corto plazo operan en 26,5%, mientras que los de mediano y largo plazo entre 27% y 27,35%, en línea con los valores de la licitación anterior.



"Teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones, podría esperarse una renovación parcial del stock licitado, con algunos inversores optando por el dólar como activo defensivo", destacaron desde Puente.



Durante la rueda, la moneda operó sin sobresaltos y con un recorrido casi lineal durante todo el desarrollo de la rueda, mostrando extensos lapsos con precios lateralizados y con escasa fluctuación. La demanda por cobertura, en este sentido, sólo se mostró con un ligero predominio en el primer tramo pero sin la consistencia necesaria como para generar un movimiento importante en la cotización.



Los máximos tocaron los $ 17,42 a media mañana cuando puntuales órdenes de compra impulsaron una tibia recomposición del tipo de cambio que sin embargo no pudo sostenerse demasiado tiempo. Las ventas se fueron intensificando a lo largo del día y neutralizaron la suba inicial provocando retrocesos que llevaron los valores a mínimos en los $ 17,35 en los momentos próximos al final de la rueda.



Este martes, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que la liquidación de divisas totalizó u$s 294,36 millones durante la semana pasada, un 2,3% menos que en igual lapso de 2016, y un 2% más que durante los cinco días previos.



Por su parte, el blue subió doce centavos y superó por primera vez en tres semanas los $ 18 hasta cerrar a $ 18,02, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cedió seis centavos a $ 17,49.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron apenas u$s 230 millones, casi el 60% fue a fin de mes a $ 17,50 con una tasa del 24,8% TNA. El plazo más largo negociado fue diciembre (18%), que cerró a $ 18,17 (23,4%TNA).



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el viernes u$s 944 millones a u$s 52.856 millones.