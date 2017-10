Aseguran que se redujo la rentabilidad de los productores de granos

El margen que surge entre los ingresos por ventas menos todos los costos que atraviesa un productor para un establecimiento determinado, esta última campaña se redujo un 40% (contra la campaña anterior). Sin embargo, a pesar de la caída, se estima que para el próximo ciclo la tendencia se podría revertir.



Así lo afirma un estudio de Ieral, que destaca que en el plano local afectó a la última campaña la suba de costos, impulsados por el transporte, servicios o impuestos, a lo que hay que agregar el daño que le produjo a los productores los excesos hídricos que se dieron sobre toda la zona núcleo productiva de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Esto, en paralelo a una baja de los precios internacionales y un menor poder de compra del dólar en el mercado interno, que afectó a los exportadores de commodities.



Según destaca el "Informe de Coyuntura", realizado por los especialistas Juan Manuel Garzón y Nicolás Torre, esto generó que los granos compraran menos bienes finales, que durante todos los años anteriores, con excepción del 2015. "Este ciclo una tonelada de trigo, maíz o soja compró entre un 7% y 23% menos bienes que durante 2016, y entre 22% y 35% menos en promedio que durante el período 2004/2015", destacaron.



Al detallar los distintos factores, en el caso de los precios de exportación, se sostiene que de acuerdo a la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios (Minagro) los valores FOB (u$s/Ton en puertos argentinos) se ubicaron este año por debajo del año pasado entre un 3% y 9%, tomando en cuenta los principales granos de la región pampeana (trigo, maíz y soja). Ese nivel baja al 30% si se los compara con el súper ciclo 2011/2014 cuando se obtenían niveles de exportación muy favorables. Además, agregaron que para comienzos de octubre los precios esperados a cosecha 2018 se sitúan en niveles similares a los de 2017: por caso, una soja FOB promedio de u$s 377 o un maíz a u$s 157.



"Estas proyecciones suponen campañas normales en Argentina y en Brasil, sin grandes cambios de superficie, rindes medios, y una demanda de granos que se mantiene bastante activa, en particular de China y el resto de emergentes de Asia. A favor de la soja juega la baja de derechos de exportación que empezaría a operar en enero", destacaron.



Para el nuevo ciclo agrícola, que comenzó en la segunda parte del año, los autores sin embargo marcaron que dados los precios FAS (precio que el sector de la exportación podría pagar por el grano) esperados en mercados de futuros (a comienzos de octubre), una proyección del tipo de cambio (estimado en $ 19,45 a junio de 2018) y costos generales basados en una inflación del 17%, se estima que el margen neto 2017/2018 proyectado (a precios corrientes) se ubicaría un 39,5% por encima del margen del ciclo 2016/2017. Así, se asemejaría al margen logrado en el ciclo 2015/2016.



El informe destaca que se trabaja con un sistema de producción estable en el tiempo, para un establecimiento localizado en el norte de la provincia de Córdoba. "Se considera un paquete tecnológico con rindes medios actuales de 25 qq/ha trigo y soja de segunda (respectivamente), 32 qq/ha en soja de primera y 76 qq/ha en maíz. En el análisis histórico, se supone que estos rindes mejoran a un ritmo promedio del anual por avance tecnológico y una gestión más eficiente de los cultivos".