El Banco Central afronta nueva licitación de Lebacs: Mantendría la tasa

El Banco Central deberá afrontar mañana un vencimiento de $381.044 millones en Lebacs, en lo que será la última licitación antes de las elecciones legislativas.



El mercado espera que la tasa se sostenga en el mismo nivel, pese a que el INDEC informó días atrás sobre una aceleración en la inflación.



La autoridad monetaria había decidido en septiembre sostener la tasa de Lebacs en 26,5% para el corto plazo, mientras había renovado parcialmente los más de $484.000 millones de vencimientos.



En esa oportunidad, el organismo que conduce Federico Sturzenegger, había dispuesto un incremento para los más plazos extensos, mecanismo que se podría repetir este martes, según pronósticos de agentes financieros.



Los inversores esperan que el Banco Central intente mantener un clima de calma en la city porteña ante la proximidad de las elecciones, por lo cual consideran que no habrá sorpresas ni en tasas ni en el precio del dólar.



A su vez, por la última suba de las tasas largas, el monto del vencimiento al que debe hacer frente el Banco Central en octubre es 100.000 menor al del mes pasado.



Días atrás, decidió mantener su tasa de política monetaria en el 26,25%, al advertir que la inflación núcleo todavía no se encuentra en el nivel esperado.



La entidad, así, opta por apelar a las altas tasas de interés para combatir la inflación, tras no poder cumplir la meta oficial, de entre 12% y 17% para este año.