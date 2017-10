Las ventas crecieron 2,3% durante el fin de semana largo por el feriado del 12 de octubre, con un gasto total de $ 2.102 millones por parte de los turistas que recorrieron el país, informó un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) difundido hoy.



La Came indicó que, desde el pasado viernes, 975.000 personas viajaron por el país y, aunque el fin de semana se juntó con el Día de la Madre, el número de visitantes mejoró 5,6% frente al año pasado.



"El turismo argentino se consolida como una actividad muy importante para el sector comercial y las economías regionales", dijo el presidente de la Came, Fabián Tarrío, en un comunicado.