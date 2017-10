Advierten que ajustes de tarifas demorarán cumplimiento de meta de inflación

Los aumentos de tarifas en 2018 "volverán a impulsar" la inflación por encima de la meta oficial, cuyo techo es del 12%, lo cual podría provocar pérdida de "efectividad a la hora de coordinar expectativas", advirtió un informe privado.



La consultora Ecolatina alertó que los movimientos de la economía no sugieren que los precios en los últimos tres meses del año crecerán en torno al 1%, luego de que la meta del Banco Central para 2017 ya fuera superada con un aumento en el costo de vida de 1,9% en septiembre.



En ese escenario, alertó que "en 2018, los aumentos de tarifas volverán a impulsar la inflación por encima de la meta oficial".



"El desmantelamiento del atraso tarifario continuará siendo el principal factor que explique el desvío de las expectativas oficiales de inflación en 2018", consideró.



Sostuvo, de ese modo, que si se tiene en cuenta "la trayectoria del tipo de cambio, las tarifas públicas y los salarios de la economía", la consultora proyecta una inflación en torno al 17% anual para el próximo año, cercana al 15,8% del Relevamiento de Expectativas de Mercado que difunde la autoridad monetaria.



"La ´ambiciosa´ meta estuvo más vinculada con contener expectativas que con la realidad económica, ya que históricamente no hay casos de países que, partiendo de un atraso cambiario y tarifario, hayan logrado una desinflación tan estrepitosa de un año a otro", señaló.



Analizó que el Banco Central "no sólo no ha modificado sus metas para los próximos años, sino que para continuar alineando las expectativas de los agentes de cara a 2018, se propuso un objetivo ´informal´ de corto plazo, el cual es lograr que en el último trimestre del año la inflación promedie 1% mensual".



"Este nuevo objetivo parece lejano y su incumplimiento impone un mayor costo en términos de credibilidad", subrayó y apuntó que "el riesgo de no cumplir con las metas anunciadas, es perder potencia y efectividad a la hora de coordinar expectativas, lo cual es clave en un proceso inflacionario con elevada inercia".



Puntualizó que, tras las elecciones de octubre habrá una suba en el precio de los combustibles, que se estima estará en torno al 8%, mientras que en diciembre será el turno del gas, cuyo aumento también estará determinado por los incrementos que afectan al servicio de producción y a la distribución.



"Se estima que rondará en el el 25%", destacó y estimó: "En suma, los aumentos aportarán en torno a 1,5% a la inflación nacional durante el cuarto trimestre del año".



Según el sondeo, "otro factor que no ayudará al cumplimiento del nuevo objetivo es la inercia inflacionaria, captada en el IPC Núcleo, que excluye en su cálculo a los bienes y servicios que tienen un componente estacional o son regulados por el Gobierno, que creció a un ritmo promedio de 1,7% mensual durante el primer semestre del año, valor que descendió apenas a 1,6% mensual en el tercer trimestre del año".