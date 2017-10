Expectativa para la temporada de verano Mar del Plata: Cuánto costará alojarse

A dos meses del comienzo de la temporada de verano en la Costa Atlántica, los operadores turísticos, gastronómicos y hoteleros son optimistas respecto a la llegada de los veraneantes y esperan que el consumo sea superior al del año anterior, cuando el país estaba en recesión.



Uno de los destinos clásicos para las vacaciones de verano es la ciudad de Mar del Plata.



Con el objetivo de que más personas visiten la ciudad durante el verano, el Colegio de Martilleros de Mar del Plata sugirió que los precios de los alquiles de departamentos o casas se mantengan en los mismos valores que la temporada pasada.



La entidad recomendó a inmobiliarias y propietarios que para una quincena de enero los precios oscilen entre 11.000 pesos y los 20.000 pesos, según la cantidad de ambientes que tenga la vivienda.



De acuerdo con la sugerencia, el valor de un ambiente sería de 11.000 pesos por quince días durante enero; 14.000 para uno de dos; 17.000 para uno de tres; y 20.000 para un chalet de tres ambientes para el mismo período de tiempo.



El presidente del Colegio de Martilleros, Miguel Angel Donsini, envió un mensaje a las entidades que agrupan a los sectores gastronómicos, hoteleros y turísticos, y dijo: "Todos tenemos que dar un poquito de algo para que realmente tengamos una buena temporada.



"No nos olvidemos que si hay algo que redistribuye en todos los sectores es el turismo", afirmó.



Con respecto a las expectativas de cara a la temporada que viene expresó: "Si la del año pasado fue de cinco, seis puntos, espero que esta sea de siete".



"Creo que entre todos vamos a sacar algo que sea interesante. Saber que todas las salas de teatro van a abrir ya es una buena noticia", destacó.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros Gastronómicos de Mar del Plata, al ser consultado sobre las expectativas para la temporada de verano mencionó: "La ciudad como todos los años estará preparada para el momento de mayor demanda. Obviamente, el año no fue fácil y los visitantes serán muy cuidadosos con sus gastos, pero encontrarán las alternativas que deseen".



"Las tarifas son la mejor combinación de precio y calidad, hay tarifas para todos los presupuestos, no podemos hablar de porcentajes porque hay mucha dispersión, los precios varían de acuerdo a planes familiares, estadías, promociones, ubicación, categoría y servicios de los establecimientos, entre otros atributos", agregó.



Con respecto al precio de los alquileres de carpas y sombrillas los valores varían según la zona de la ciudad donde estén ubicadas, donde una carpa se puede conseguir a partir desde 20.000 pesos hasta los 55.000 pesos, mientras que una sombrilla entre 16.000 y 44.000 pesos, por toda la temporada.



En el balneario Bahía Varese, la carpa por la temporada está a 40.500 pesos, en enero, 24.200 pesos, y en febrero, en 20.200 pesos, mientras que las sombrillas figura a 32.400 pesos para la toda la temporada, 19,300 pesos, por enero, y 16.100 pesos por febrero, según un cuadro tarifario vigente este mes.



En la zona de La Perla y las playas del norte, una carpa se puede conseguir a partir de los 20.000 pesos y una sombrilla desde los 18.000 pesos.



En Playa Grande, en los balnearios más exclusivos una carpa va desde 35.000 a 55.000 pesos, mientras que en los ubicados al sur del Faro de Punta Mogotes las cifras son similares.