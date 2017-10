Para Caló, se puede evitar reforma laboral si hay diálogo sector por sector

El jefe de la UOM, Antonio Caló, desestimó que el Gobierno impulse una reforma laboral después de las elecciones, al advertir que "hablando por sectores se puede llegar a un buen entendimiento", en tanto consideró que "si el país va bien" el sindicalismo tiene que estar "contento".



"Hablando y acordando por sectores se puede llegar a un buen entendimiento, más allá de una reforma laboral", evaluó Caló sobre la iniciativa prevista por el Gobierno una vez concretados los comicios. En ese sentido, apuntó que "a lo mejor la reforma laboral es general, y no es acorde con lo que le pasa a cada sector".



En declaraciones formuladas anoche a radio Nacional, Caló consignó que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, le "planteó" que la intención de la Casa Rosada es avanzar en una reforma "por sector".



"Cada sector sabe lo que puede ganar y ceder entre empresarios y trabajadores", subrayó. En tanto, indicó que "desde la dirigencia gremial todos entendimos que no había motivos como para hacer un paro", al señalar que "si el país va bien, más allá de los gobiernos de turno, tanto los gremialistas como el pueblo tenemos que estar contentos. La política se discute cada cuatro años", completó.



"Nosotros tenemos que negociar con el poder, y el poder en este momento es" el presidente Mauricio "Macri, nos guste o no", dijo y concluyó: "Si el pueblo elige, tenemos que ser respetuosos del voto popular".