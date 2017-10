Apyme, en disidencia con clima de "euforia" que mostraron empresarios en IDEA

"Lejos de una genuina 'recuperación', las variables económicas muestran sólo un fenómeno de 'rebote' respecto de la fuerte caída de 2016", señalaron desde la entidad fabril.



Además, evaluaron que "la tasa de desempleo llega a los dos dígitos, aumentó el trabajo precario (bajo la máscara del 'emprendedurismo'), disminuyó la capacidad adquisitiva del salario y los sectores dependientes del mercado interno están en jaque por las importaciones indiscriminadas, que se traducen en un persistente déficit de la balanza comercial".



"Como resultado, decenas de miles de Pymes se encuentran atenazadas entre el alza de costos, con niveles tarifarios imposibles de afrontar, y constantes caídas en las ventas por el achicamiento de la demanda", describieron desde el sector.



Y advirtieron que la "mejora de la competitividad" debe pasar por una "clara segmentación de políticas en un marco de emergencia sectorial, la protección la industria y el fomento del mercado interno".



"Las reformas que, de un modo otro, lleven a la flexibilización y la precarización laboral, auguran inevitablemente a una mayor caída de ingresos para la población, y por lo tanto un mayor deterioro de las ventas en el mercado local, principal fuente de ingresos de las Pymes", acotaron.



A su vez, "de consolidarse el actual modelo, se ratificará un horizonte de altas tasas, bajas inversiones productivas, especulación financiera, salida de divisas, déficit de la balanza comercial, crecimiento exponencial de deuda en dólares y nuevos ciclos de ajuste, como refleja en el Presupuesto 2018", enfatizaron sin dejar de apuntar que "estas políticas han sido ineficaces para cumplir el objetivo declarado de 'bajar la inflación'".



"Sí han servido, en cambio, a su objetivo principal: una gigantesca transferencia de ingresos desde Pymes y trabajadores hacia los sectores concentrados, especulativos y multinacionales, que no casualmente son los que los que conforman foros como IDEA", fustigaron.



"Similares situaciones ya se han vivido en los años 90, con las consecuencias por todos conocidas. No se trata de mirar 'hacia el pasado', sino de no dejarse engañar por la implementación de viejas políticas con nuevos ropajes discursivos, que inevitablemente llevarán a la caída de miles de Pymes, la descomposición del entramado productivo nacional y a un mayor deterioro social", lamentaron.



Por todo esto Apyme llamó "a reclamar la emergencia sectorial Mipyme y debatir los lineamientos de un proyecto orientado hacia el mercado interno, la producción nacional y la equidad distributiva, objetivos que apuntan a un futuro mejor para todos los argentinos".



Fuente: APF.