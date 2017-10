Destacaron la participación de Entre Ríos en la feria de alimentos en Alemania

Trece empresas entrerrianas de los sectores avícolas, alimentos, jugos y berries participaron de la Feria Internacional de Alimentos (Anuga) que finalizó este miércoles en Colonia, Alemania.



"Los empresarios demostraron la calidad y el nivel internacional de las producciones entrerrianas", destacó el secretario de Comercio, Néstor Loggio, al tiempo que remarcó "los buenos resultados de su participación en la muestra son los que darán prontos beneficios".



Por su parte, el director General de Relaciones Internacionales del Gobierno de Entre Ríos, Santiago Escales Migliore, destacó que "Anuga es la feria a la que no puede faltar ningún exportador de alimentos. En esta oportunidad pudimos apreciar la dimensión de la misma y ver como las empresas entrerrianas realmente no daban abasto atendiendo a las contrapartes.



Es además de destacar el sector avícola por la afluencia de visitantes e interés, consultas de todas partes del mundo, como así también visitas de actuales clientes; la presencia en esta feria genera una reputación a las empresas, lo cual en el comercio internacional genera mucho valor".



Avances positivos para los productos entrerrianos



Gustavo Cechetto, de la empresa JuCoFer, cooperativa que cuenta con un año de funcionamiento, resaltó que han sido "contactos muy positivo, siendo alcanzadas las expectativas, por lo que creemos que seguramente a la brevedad se concretaran futuros negocios, siendo fundamental el apoyo de la provincia, no solo en la colaboración del Stand sino también en el asesoramiento directo con el que hemos contado, lo que nos fue de gran utilidad. En nuestro rubro hemos visto que tenemos muchas posibilidades, teniendo que lograr ahora la competitividad y eficiencia como cooperativa y empresa joven con ansias de nuevos mercados".



Cabe destacar que la Cooperativa realizó a principios de este año su primera exportación de jugos a Sudáfrica y a Dinamarca.



Por su parte, Mariano Escobar, de Berries Mesopotámicos S.R.L, empresa que produce y comercializa arándanos frescos, utilizando tecnología de punta para obtener el mejor fruto, se mostró satisfecho por la participación, comentando además que estar en esta feria es muy importante por lo que expreso "Siempre es fructífero tener la presencia de productos argentinos de calidad en esta exposición frente al mundo, por lo que se hace difícil mensurar el impacto real de esta feria."



"Nosotros logramos más de 100 contactos, con serias intenciones de iniciar una relación comercial, por lo que esto será una futura venta, con todos los pasos posteriores de una comercialización. Además debo destacar que conocimos empresas argentinas que nos rodeaban en la feria, algo que nos dio el acceso para tomar contactos con distintos expositores.



No solo vinieron a buscarnos sino que también nosotros recorrimos la feria para recabar nuestros propios contactos, algo que tiene mucho valor", finalizó Escobar.



Agustín López, representante de comercialización de los mercados de Europa, Asia y Oceanía de RPB S.A destacó que "la actividad en la Feria fue constante, ya que nosotros estuvimos con los productos de la empresa, como vinos, jugos, leches larga vida, y otros alimenticios que produce la firma. El objetivo macro fue poder crecer en exportaciones, ya sea aumentando las ventas y el porfolio de los productos a los clientes antiguos, como también generar nuevos, específicamente con una intención que se está concretando: la de desarrollar los vinos en Holanda y Alemania, fortaleciendo grandes mercados consumidores del producto como es el Reino Unido".



Por último, el empresario enfatizó que "se han planteado posibilidades de negocios en países bajos, por lo que uno debería mirar este tipo de eventos tan masivos al menos en el mediano plazo, destacando que a través de revisiones de precios en jugos, vinos y todos los productos, ampliaremos las posibilidades de avanzar en ventas, lo que luego se plasmara en futuras exportaciones."



Cabe mencionar que la empresa cuenta con mercados importantes para sus productos como: Polonia, Irlanda, Reino Unido, Italia y España fundamentalmente con su producto "Bodega Privada".



Detalles de la Feria



Durante cinco días se desarrolló Anuga 2017. Esta se trató de la muestra internacional de alimentos más importante del mundo, que se desarrolló en un predio sectorizado en pabellones, donde los expositores se agruparon en diferentes rubros productivos.



En el predio ferial de Colonia, Alemania, se congrego la oferta y demanda alimenticia del mundo, constituyéndose en un escaparate donde fue posible alcanzar no sólo los grandes mercados europeos, sino también Medio Oriente, África y Asia menor.