La fuerte suba de la soja en Estados Unidos impactó en Argentina

Las fuertes ganancias registradas para la soja en el mercado internacional impulsaron a los compradores de la región a incrementar sus ofertas de compras por la mercadería disponible, mientras que, los valores por los cereales se mostraron variados en el ámbito local.



Por soja, la oferta de compra por la mercadería con descarga inmediata alcanzó los $4.450 la tonelada, indicó este jueves la Bolsa de Comercio de Rosario.



En tanto, el precio local por maíz se mantuvo en 2.320 pesos la tonelada y las ofertas por trigo con entrega en enero fueron de USD 170 la tonelada.



En el Mercado a Término de Rosario (ROFEX), el contrato de Soja Fábrica Noviembre´17 cotizó a u$s 259.5 la tonelada.



En Chicago, los contratos cerraron con saldo dispar: la soja terminó con subas, producto de datos de producción menores a lo esperado por el mercado reportado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).



El maíz finalizó con ganancias, en una rueda de compras de fondos, y el trigo ajustó con pérdidas, debido a la revisión al alza en los stocks mundiales realizada por el USDA en esta jornada.



Los futuros de soja cortaron la racha de tres bajas consecutivas y obtuvieron su mayor valor en dos meses y medio al trepar un 2,8% a u$s 364,50 la tonelada.



El maíz también subió, un 0,9% a u$s 137,40 la tonelada, luego de que el contrato a diciembre estableció un mínimo, mientras que el trigo bajó un 0,6% a u$s 158,18 la tonelada.