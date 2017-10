AFIP lanza un nuevo plan de pagos para monotributistas

El organismo también resaltó que ya no será necesario usar las facturas de papel de respaldo ya que se facturará de manera electrónica, ya sea a través de una computadora o de un celular.



El administrador general, Alberto Abad, aseguró: "Estamos buscando un cambio totalmente estratégico y no le vamos a ocultar nada al contribuyente de lo que sabemos".



"Le damos la información que tenemos sobre él para que no cometa inconsistencias", afirmó.



El organismo informó que se registró un aumento del 130% en las recategorizaciones como consecuencia de la simplificación del trámite a través de la vía tecnológica.



El total de monotributistas asciende ahora a 3.470.000, resaltó Abad en un encuentro con periodistas.



El jefe de la AFIP también destacó la puesta en marcha de un plan de pagos relacionado con deudas originadas por exclusiones de oficio por superar los parámetros de facturación o presentar inconsistencias.



Se trata de dos cuotas por mes adeudado, con un límite de 36 meses.



Este jueves, el funcionario también anunció que se amplió hasta el 20 de diciembre el plazo para prorrogar la adhesión al domicilio fiscal electrónico.



La AFIP, además, confirmó que el cronograma de obligatoriedad para confirmar o modificar la categoría continúa de la siguiente manera: hasta el 20 de octubre quienes estén encuadrados en la D y E; el 20 de noviembre para los que revisten en la B y C y el el 20 de diciembre para los que revisten en la categoría A.



El jueves pasado venció el plazo para la recategorización en el monotributo y de los 572.000 monotributistas que se recategorizaron el 85% subió de categoría.