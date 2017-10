"Las reformas laboral e impositivas, los acuerdos comerciales, la estabilidad monetaria y los cambios de infraestructura son transversales. Brasil hizo una reforma laboral importante que le dio mucha competitividad y tenemos que estar atentos. Lo que es seguro es que no hay que no hacer nada frente a esa reforma. También hace dos años viene metiendo presos a todos los corruptos del sector público y del sector privado", dijo en el Coloquio de IDEA.



Y agregó: "Nadie habla de que haya que copiar la reforma brasileña. Si un producto brasileño, gracias al sistema laboral nuevo, llega a ser más barato que el nuestro, ellos van a vender y nosotros no. Tenemos que ver qué podemos hacer internamente para no perder competitividad."



"Este año el exceso de lluvia fue impresionante. Dieciocho provincias en emergencia. Las obras que se licitaron y las que están por planificarse tienen que hacerse de la forma más rápida posible", señaló.



Cronista.com.