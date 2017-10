Economía

En nueva plataforma

Jueves 12 de Octubre de 2017

GM invertirá u$s 500 millones para fabricar un nuevo modelo en Rosario

La empresa automotriz desembolsará US$ 300 millones, mientras que la cadena de proveedores proporcionará los otros US$ 200 millones. No adelantaron cuál será el vehículo que se producirá pero estimaron que se verá la calle en 2021.