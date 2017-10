Provincias extendieron programa Ahora 12: Piden que llegue a más municipios

Los gobernadores de Tierra del Fuego, Río Negro, Chaco, Misiones, Formosa, Neuquén, San Juan, Corrientes, y próximamente Mendoza y La Rioja, ya firmaron la extensión del plan 12 cuotas sin interés "todos los días, todos los rubros" hasta enero. El programa, fue diseñado por CAME junto a ATACYC (la Cámara de tarjetas de crédito) para fortalecer a las ciudades de frontera, afectadas por la falta de competitividad con los países limítrofes. Desde este lunes las provincias de Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Salta y Santa Cruz perdieron el beneficio.



A diferencia del programa oficial "Ahora 12", el plan "Todos los días, todos los rubros", incluye especialmente al turismo porque abarca gastronomía, hotelería y operadores turísticos.



Frente a la caída de las ventas minoristas, que acumulan un descenso interanual del 2,3% en los primeros 9 meses del año y que se acentúa en las zonas fronterizas, CAME presentó en julio un programa para salvaguardar las fuentes de trabajo y evitar el éxodo de consumidores a países limítrofes. Sin embargo, su continuidad hasta el 6 de enero de 2018 dependía de que las provincias modificaran, antes del 6 de octubre, el plazo del cobro de retención a los Ingresos Brutos, que actualmente se realiza en el momento que se liquida la tarjeta. Los comerciantes pedían que se efectúe con la declaración jurada, lo que les daría una tregua de hasta 40 días para abonar esos importes.



Es por eso que CAME expresa su preocupación ante el posible cierre de locales y la disminución de las ventas en las ciudades de frontera donde no se firmó el acuerdo. En este sentido, el presidente del sector de Comercio de CAME, Vicente Lourenzo, pidió apoyo a los senadores para que además se reglamenten los artículos 10 y 11 de la ley PyME, que otorga beneficios impositivos a provincias fronterizas y economías regionales.



"Hoy celebramos junto a la CAME que 10 provincias se adhirieron al plan de 12 cuotas, y San Juan es una de ellas, e incluye a las ciudades de San Juan capital, Rawson, Santa Lucía, Chimbas y Rivadavia, con el objetivo de salvaguardar al comercio local ante el efecto Chile. Esta iniciativa que vengo impulsando desde el Senado en conjunto con la CAME, es una gran ayuda para que las Pymes y emprendedores puedan ser cada día más competitivos", destacó Basualdo. Además pidió extender las 12 cuotas a más localidades. "Deberían poner un poco más de voluntad las tarjetas. Tenemos que exigirle a Atacyc el beneficio a todas las localidades, ya que le estamos pidiendo que los gobernadores quiten la retención en todo el territorio" destacó.