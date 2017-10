El dólar cerró estable a $ 17,74

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense tendió al equilibrio y apenas descendió medio centavo a $ 17,44, mientras que el Banco Nación cerró el tipo de cambio a $ 17,418 vendedor para la transferencia.



En ese marco, el volumen total operado avanzó un 11% hasta los u$s 480 millones.



Por segunda jornada consecutiva el tipo de cambio mostró cierta debilidad que desembocó en un leve retroceso de su cotización.



Así, el máximo de esta semana ($ 17,48 del lunes pasado), quedó por ahora algo alejados del nivel actual que exhibe el dólar. Sin tensiones visibles en el corto plazo, la evolución de los precios de la moneda norteamericana parece haber entrado en una meseta, dijo el analista Gustavo Quintana.



Tanto bancos como inversores en general siguieron "vendiendo la divisa para colocar en pesos a tasas que rondan por el 26,5%, para aprovechar las ventajas de las altas tasas de interés, contra un tipo de cambio que no vislumbra cambios bruscos en el corto plazo", comentaron en el mercado.



De acuerdo a operadores, el principal motivo de los cambios de moneda pasó por las inversiones en call money entre bancos (que sigue marcando una tasa del 26,5%) y por las del mercado secundario de Lebac, cuyos retornos se mantienen a 26,5% (a siete días) y a 27,3% (253 días).



Además, durante la jornada existió la posibilidad de colocar Letes a 210 días al 2,83% y a 364 días al 3,1%, que se pueden constituir en pesos y/o en dólares.



Por su parte, el blue bajó un centavo a $ 17,85, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" ganó cinco centavos a $ 17,50.



En el mercado de futuros del Rofex, se operaron u$s 205 millones, de los cuales el 30% fue en coberturas a fin de mes a $ 17,646, con una tasa de 23,89%. El plazo más largo operado fue enero, que cerró a $ 18,65, con una tasa de 23,05%. La caída de los precios promedio en todos los plazos fue de dos centavos, reportó ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron ayer u$s 182 millones a u$s 51.074 millones, respecto al día hábil anterior.