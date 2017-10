Pasajes, alojamiento y comida: Cuánto costará viajar al Mundial de Rusia

Seguramente, miles de argentinos tendrán la intención de viaja a Rusia para el Mundial de fútbol. Pero acompañar a la selección costará al menos u$s 3000 por persona.como Madrid, Ámsterdam, Londres, París, Roma o Frankfurt. En caso de comprar un vuelo con 2 o más escalas, estas podrán implicar combinaciones en las mencionadas ciudades, más otras como San Pablo, Río de Janeiro, Lisboa, Nueva York, Estambul, Dubai o Doha.Según datos aportados por el sitio especializado Despegar.com, las tarifas para viajar y alojarse en Moscú son las siguientes:. Un hotel 3 estrellas, con desayuno, base doble, por noche, también en Moscú, para la segunda quincena de junio 2018, tiene un costo por noche desde los u$s 35, multiplicado por 30 noches, que es lo que puede durar todo el evento da u$s 1050. Mientras que un hostel 3 estrellas para 2 personas, vale desde u$s 8.Una vez allí, las mejores formas de desplazarse serían:, ya que es la opción de transporte más cómoda. A precios de agosto 2017, un vehículo de categoría económica tiene un. Otra alternativa económica y práctica es, que además cubre los ingresos a los principales museos moscovitas y de San Petersburgo.en la cadena DoubleB. A todo esto hay que agregarle lógicamentedependiendo del partido y la ubicación en la cancha.Por otra parte, en los meses de junio y julio Moscú está en pleno verano y es la mejor época para conocerla. Su clima es templado y los días muy largos: amanece a las 5 y anochece a las 22 hs. Las temperaturas rondan los 23 C, pero pueden bajar hasta los 15 C o subir hasta los 35 C. Si bien es aconsejable llevar ropa ligera, desde la agencia dicen que hay que tener en cuenta que las noches acostumbran a ser frescas.En lo que tiene que ver con la, de acuerdo con la experiencia y las reviews de los usuarios de Despegar, el 41% gastó en. La comida es muy variada y tiene una gran cantidad de platos típicos. La sopa es uno de los platos principales y las carnes más comunes son el pescado, el gamo y las aves.