Argentina le exportará trigo a México por primera vez

Tras llegar a un acuerdo fitosanitario, México le comenzó a comprar trigo a la Argentina por un volumen de 30.000 toneladas que se embarcarán en diciembre próximo, según informó el Ministerio de Agroindustria de la Nación. En la cartera agropecuaria no tienen registros de exportaciones argentinas del cereal al mercado mexicano.



"Nuestro trigo fue el más golpeado por las políticas de gobierno pasadas. Junto con el presidente Macri estamos revirtiendo la situación, y ganar mercados como el de México es la mejor señal que se puede dar. Tenemos que seguir por este camino", dijo el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile.



El acuerdo se logró mediante una negociación que llevaron adelante la secretaria de Mercados Agroindustriales, Marisa Bircher, el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús Sylveira y especialistas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).



"No estamos hablando de cupos, es una buena noticia porque podría haber más ventas", dijo Bircher.



Además de las negociaciones entre los gobiernos, en mayo pasado visitó el país una delegación de empresarios mexicanos interesados en comprar cereales en la Argentina ante el riesgo de que los Estados Unidos anulara el tratado de libre comercio con México y Canadá (Nafta, en sus siglas en inglés). En ese momento, los mexicanos dijeron que estaban dispuestos a adquirir 50.000 toneladas de trigo de la Argentina para su industria molinera.



Sylveira, en tanto, dijo que la operación es "entre privados" y que "abre un camino" en el comercio entre los dos países. No se informó el nombre de los vendedores. Sobre el precio de la operación, el subsecretario de Mercados señaló que se pactó a "valores de mercado".



México es uno de los principales importadores de trigo del mundo con compras anuales de 4,5 millones de toneladas. Estados Unidos y Canadá son sus principales clientes. "También estaban comprando de Rusia y Ucrania", explicó Bircher.



En febrero pasado, el secretario de Agricultura de México, José Calzada, había expresado el interés de su país por encontrar nuevos abastecedores en Brasil y la Argentina frente a las amenazas del presidente de los EE.UU., Donald Trump, de poner trabas a las exportaciones mexicanas a su país.



Al mimso tiempo, el gobierno argentino buscó profundizar el Acuerdo de Comercio con México, (conocido como ACE 6), para revertir el déficit de la balanza comercial argentina con la nación de América del Norte.