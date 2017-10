El dólar cerró casi estable a $ 17,78

El dólar avanzó un centavo a $ 17,78, en agencias y bancos, en un contexto de reducidos negocios de importancia debido al feriado en Estados Unidos por el "Columbus Day".



Fue en coincidencia con el mercado mayorista, donde la moneda estadounidense ascendió a $ 17,48 y anotó su tercera alza consecutiva en una jornada atípica donde no operaron los exportadores e inversores y el volumen de negocios fue de apenas u$s 153 millones.



Las escasas operaciones formalizadas para ser liquidas el martes cuando se normalice la actividad local, reflejaron un tenue dominio de la demanda de divisas que sostuvieron los valores en un rango que se lateralizó durante gran parte del día en torno a $ 17,45. Los máximos se anotaron en el comienzo de la sesión en los $ 17,52 y los mínimos se registraron a media mañana en los $ 17,455 cuando las órdenes de venta prevalecieron por un breve lapso en el desarrollo de las operaciones.



El analista Gustavo Quintana indicó que "la escasa profundidad y liquidez no reflejaron con precisión la tendencia de la rueda pero, sin embargo, puede decirse que el piso conseguido por el tipo de cambio en la semana pasada tiende a afirmarse en la que acaba de comenzar".



Desde Portfolio Personal, señalaron en este sentido que "no se descarta una mayor volatilidad de corto (para el tipo de cambio) aún cuando el escenario político de cara al 22 próximo parece bastante claro" y agregaron que "no modificamos por ahora nuestro rango de comportamiento para el billete, aunque sí ya pensando en subir el piso de 17 mucho más cerca de 17,5 pesos".



La leve suba del mayorista se produjo cuando la divisa en el mundo se estabiliza cerca de su nivel más alto en 10 semanas, gracias a que la publicación de un sólido reporte de salarios en Estados Unidos a fines de la pasada semana dio confianza a los inversores en que la Reserva Federal subirá las tasas de interés en diciembre.



El importante reporte de nóminas no agrícolas del viernes mostró la primera caída en el empleo en Estados Unidos en siete años, pero los inversores entendieron que el descenso se debió a los efectos temporales causados por los huracanes Harvey e Irma, y se centraron en su lugar en el mayor aumento de los salarios desde diciembre.



El índice dólar -que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis pares- tocó su nivel más alto desde fines de julio, a 94,267. El lunes operaba cerca de este nivel, cediendo un 0,1%, a 93,48.



Durante la rueda, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que la liquidación de soja por parte de las empresas exportadoras de cereales y derivados descendió un 14% a u$s 288,6 millones la semana pasada, en comparación con los cinco días previos.



La cifra implica también una baja del 14,3% en relación a igual período de un año antes. De esta manera, el acumulado de lo que va en el año desciende un 8,9% a u$s 19.541 millones según comparación interanual.



Los inversores esperan que hoy se reúna el Comité de Política monetaria del BCRA, donde se pondrá en discusión (como ocurre dos veces por mes) la tasa de referencia -el centro del corredor de pases a 7 días-, la que se ubica actualmente en 26,25%, desde el 12 de abril, cuando aumentó desde 24,75%. "En concreto no hay motivos para pensar que se alterará esta vez", destacó Lucas Gardiner, director de Portfolio Personal.



Por su parte, el blue subió nueve centavos a $ 17,87, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" ganó cinco centavos a $ 17,55.



En el mercado de futuros Rofex, donde sólo ser operó un total de u$s 70 millones, el 50% se negoció para fin de mes a $ 17,71 con una tasa del 23,8%TNA y un 30% para noviembre a $ 18,0450 con una tasa de 23,5%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el viernes u$s 9 millones a u$s 50.856 millones, respecto al día hábil anterior.