La china Sinopec se va de la Argentina y busca vender sus activos petroleros

Asesores de la empresa china Sinopec ofrecieron sus activos petroleros en Argentina a cerca de una decena de posibles interesados, dijeron tres fuentes familiarizadas con el asunto citadas por Reuters, debido a que las pérdidas y los problemas laborales han llevado al mayor refinador de Asia a buscar una salida, indica El Cronista.com.



El valor total de los activos argentinos de petróleo y gas, principalmente en la provincia de Santa Cruz, podría ubicarse entre 750 millones y 1.000 millones de dólares, dijo una de las fuentes.



Eso sería menos de la mitad de los 2.450 millones de dólares que Sinopec pagó en el 2010 por comprar los activos argentinos de la estadounidense Occidental Petroleum Corp., una estrategia que en ese momento marcó un agresivo plan para diversificar sus fuentes de crudo.



Entre los posibles compradores están Sonangol, la petrolera estatal de Angola, y dos gigantes rusos de la energía -uno de ellos Rosneft-, dijeron dos de las fuentes. La mexicana Vista Oil & Gas también expresó su interés, según otra fuente.



Por su parte, Compañía General de Combustibles (CGC), el brazo energético del holding argentino Corporación América, estudió algunos de los activos en Santa Cruz, pero decidió ya no estar interesada en el negocio, dijo la portavoz de Corporación América, Carolina Barros.

Una de las fuentes dijo que podría haber más de 15 posibles interesados.



Sinopec está siendo asesorada por Scotia Waterous, una unidad de Bank of Nova Scotia que se centra en acuerdos energéticos, dijeron dos de las fuentes. Todas las fuentes declinaron ser nombradas bajo el argumento de que los planes de venta son confidenciales.

Sinopec y Sonangol no respondieron a las solicitudes de comentarios. Consultada sobre la venta y su interés, Rosneft dijo que no podía confirmar la información. Vista, Scotia Waterous y el Ministerio de Energía de Argentina declinaron hacer declaraciones.

En 2010, cuando Sinopec compró los activos argentinos, China -el segundo consumidor mundial de crudo- buscaba recursos naturales para alimentar su despegue económico.



Sin embargo, el empeoramiento de las condiciones de la economía y 'problemas de estabilidad social' han afectado a la operación desde entonces, dijo Sinopec en septiembre del año pasado.



El presidente argentino, Mauricio Macri, puso como una de sus prioridades la atracción de inversiones al sector energético desde que asumió en 2015. El Gobierno informó el mes pasado que había alcanzado un acuerdo para calmar los conflictos laborales en Santa Cruz y reducir costos.



Pero dos fuentes dijeron que los activos de Sinopec serían difíciles de vender de todos modos, teniendo en cuenta las disputas laborales y la reducción de la producción de petróleo. Sinopec ya había considerado abandonar su inversión en 2015, dijeron fuentes a Reuters el año pasado.



'No tiene que ser (rápido) a menos que Sinopec esté dispuesta a perder una cantidad enorme de dinero', dijo una fuente refiriéndose a la disposición de la empresa a aceptar ofertas bajas.



En base a un precio de 60 dólares por barril de crudo, Sinopec sufrió pérdidas por 2.500 millones de dólares en proyectos petroleros en

Argentina para fines de 2015, reportó el año pasado la publicación china Caixin, citando un reporte de auditoría interna.



'El Golfo de San Jorge, alrededor del cual se localizan los activos de Sinopec, es un área vieja', dijo una fuente diferente, familiarizada con el proceso.



"La provincia (de Santa Cruz) recientemente subastó cuatro áreas y fueron ganadas por locales: ENAP, CGC e YPF. Es difícil de vender y pronto habrá otra subasta costa afuera que podría reducir aún más el atractivo de los pozos de Sinopec', agregó. Señales A principios de agosto, El Cronista informó sobre el intento de la provincia de Santa Cruz para impedir que Sinopec desinvierta.



"Estamos viendo con preocupación que Sinopec está enviándonos mensajes en cuanto a la posibilidad de desinvertir en Santa Cruz", dijo el vicegobernador Pablo González.



La firma ratificó a comienzos de año un plan de inversión de u$s 300 millones para la explotación de petróleo y gas, pero inició un proceso de venta de activos en Argentina que preocupa a las autoridades provinciales.



Este diario también informó que "la gota que rebalsó el vaso" en el desestímulo de Sinopec estuvo relacionada con conflictos gremiales



"Que el presidente, de origen chino, de Sinopec Argentina, Zhai Huihai, haya quedado atrapado con otros cinco ejecutivos en el yacimiento El Huemul, en Santa Cruz, por un conflicto gremial fue la gota que rebalsó el vaso", señala un artículo, que agrega: "La petrolera, que tenía planeado completar una inversión de u$s 300 millones este año trayendo un par de equipos que aceleraba los tiempos de perforación a 12 días, estuvo dialogando desde diciembre pasado con las autoridades provinciales la forma de bajar el nivel de conflictividad gremial y alinear el costo de producción al internacional. El plan era comenzar este mes con las nuevas operaciones y completar 15 pozos que faltan para completar los 60 planeados".



"La empresa no puede desarrollar su plan de inversión comprometido por la anarquía e inestabilidad en la provincia", dijo ayer José Estévez, gerente de Relaciones Institucionales. Indicó que hace quince días la provincia le respondió que para tomar esa decisión esperara el resultado de la interna gremial, en septiembre.



La empresa tiene una concesión por diez años, pero desde hace cinco reduce la producción.