Procrear para jóvenes: Ya hay más de 103.000 inscriptos para 40.000 préstamos

A una semana de su lanzamiento, la nueva línea de créditos Procrear para acceso a la vivienda, destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años, a la que se puede ingresar incluso con ingresos informales y sin ahorro previo, ya registra 103.492 inscriptos. El número más que duplica los 40.000 postulantes que finalmente serán seleccionados para un préstamo.



Pese a que uno de los objetivos perseguidos por el Procrear Ahorro Joven era incluir en el programa a los trabajadores que no cuentan con un empleo registrado, la mayor parte de los anotados hasta el momento tiene remuneraciones en blanco.



De acuerdo con los datos actualizados hasta el viernes inclusive, el 69% de los inscriptos tiene ingresos formales, mientras que el 14% está en la informalidad y el 17% restante lo componen aquellos que reciben una parte del sueldo en blanco y otra en negro.



"El desafío es ir adaptándonos e ir generando soluciones. Con la nueva línea, no sólo se ayuda a acceder a la primera vivienda a aquellos que están fuera de la economía formal, sino que incluso se incentiva el ahorro. Muchos tienen un recibo de sueldo inferior a la remuneración que tienen en la realidad, y buscábamos atender a ese sector", dijo al diario La Nación el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Iván Kerr.



Según sostuvo, el hecho de que el 31% de los postulantes tenga todos sus ingresos en negro o parte de ellos no es un número bajo. En la actualidad hay 4,5 millones de asalariados informales en el país que no aportan al sistema y que no cuentan con obra social ni derechos laborales.



La mayoría de los aspirantes anotados hasta el momento -la inscripción cierra el 15 de noviembre- perciben entre dos y tres sueldos mínimos, vitales y móviles. En el caso de los trabajadores registrados, ese número asciende al 64,83%; en los que tienen ingresos en negro, al 76,78%, y en los que cuentan con ingresos formales e informales, al 64,66%.



Entre la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires se concentra más del 50% de los inscriptos, con 14.559 y 43.888 anotados, respectivamente. Siguen Santa Fe, con 10.008 postulantes; Córdoba, con 9698, y Mendoza, con 5040. En el lado opuesto se ubica Catamarca, con sólo 256 interesados anotados.



"La adquisición de viviendas está creciendo a un ritmo inusual y los créditos hipotecarios mensuales pasaron de 400 a 10.000. Las obras de hábitat y vivienda son una de las grandes metas del Gobierno", señaló el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.



El 51,75% de los anotados son mujeres, mientras que el sexo masculino representa el 48,25%. Los solteros, a la vez, encabezan la lista de los que más solicitaron el crédito (son el 70,1% del total), mientras que los casados representan el 9,88%, y los unidos de hecho (concubinato), el 18,72%. El rango etario que va de los 26 a los 30 años es el que mayores inscripciones registró.



El Procrear Ahorro Joven prevé otorgar préstamos para la compra de una propiedad que tenga un valor de hasta $ 1,2 millones y un subsidio máximo de hasta 240.000 pesos. Los interesados deberán ahorrar durante doce meses el equivalente al 5% del valor de la propiedad, es decir, 60.000 pesos, a través de un plazo fijo en UVA, que se actualiza por inflación.