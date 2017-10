Productores solicitaron asistencia para preservación del bosque nativo

El director de Gestión de Uso Sustentable de los Recursos Naturales, Roque Fernández, indicó a APF que se trata de terrenos con manejo sostenible de monte nativo y uso de ganadería.



Los fondos correspondientes a planes de años anteriores ya fueron transferidos a la provincia pero aún no se pudieron ejecutar

Aseguran que por la "vigilancia social" son cada vez más "esporádicos" los desmontes en Entre Ríos.



Productores de Entre Ríos presentaron la semana pasada 34 planes para conservación de bosque nativo. Se trata de 450 mil hectáreas aproximadamente propuestas para el manejo sostenible del recurso con uso de ganadería, que es una de las actividades habilitadas para el monte que en la provincia se denomina espinal y se ubica en la denominada "área amarilla".



Para esos proyectos, Nación destinaría "12 millones de pesos" los cuales "aún no han sido transferidos", precisó el director de Gestión de Uso Sustentable de los Recursos Naturales, Roque Fernández.



Estos 34 planes son en su mayoría "reconducidos" de años anteriores, por los cuales sus propietarios aún no recibieron la asistencia de Nación según los parámetros de la ley de presupuestos mínimos de bosque nativo, en cuanto a valor del monte.



"Los dineros de Nación para los planes de años anteriores (2015 ? 2016 y 2017) fueron trasferidos pero no es un proceso tan sencillo poder abonarlos porque para eso antes tienen que ingresar al presupuesto vigente desde la cuenta específica en que están alojados. Una vez que estén en el presupuesto, se pueden ejecutar, de lo contrario es como si no existieran", comentó.



"Hay varias actividades que se pueden desarrollar en las áreas amarillas. Los planes van por periodos de cinco años, pero de acuerdo a la ley y a la conservación del bosque, no digo a perpetuidad, pero al intención es que el fondo siga asistiendo a los que tienen bosques y no sólo para que el bosque se mantenga y siga en pie, sino también para que desarrolle su potencial", agregó Fernández.



"Hay que manejarlo desde el punto de vista de la renovación natural, no sólo hay que conservarlo sino que hay que dejar que los atributos y la autogeneración se siga dando", abundó el funcionario en declaraciones a esta Agencia y destacó que "muchas personas que tiene bosque están interesadas en hacer uso bajo manejo sostenible". El fondo que no se respeta

Cabe destacar que la ley de monte nativo establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad.



La norma crea un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques a constituirse por partidas presupuestarias que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional; y el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, entre otras asignaciones.



La conformación del fondo con estos recursos que fija la ley jamás se cumplió y hoy el presupuesto nacional sólo destinó para el cumplimiento de la ley de monte nativo "500 millones de pesos para todo el país" de los por lo menos "9500 millones" que le corresponderían si sólo se cumpliera el primer ítem que habla del 0,3 por ciento del presupuesto general destinado a este fin. (APF).