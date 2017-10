El dólar cerró la semana subiendo 10 centavos

Esta suba hizo que el billete minorista registrara su tercer avance semanal en forma consecutiva: ascendió en los últimos cinco días 14 centavos.



En el mercado mayorista, en tanto, moneda estadounidense sumó sólo cuatro centavos y medio en la jornada y 12 durante la semana para culminar a $ 17,47. El volumen total operado en el "MULC" fue de u$s 563 millones.



De todas formas, en el inicio de la rueda la cotización llegó a superar ampliamente los $ 17,50, ante una demanda que no encontraba respuestas en las puntas vendedoras. Recién en la última hora de operaciones, la oferta se hizo presente y diluyó en parte la presión compradora con una caída en la cotización, explicaron en el mercado.



Al igual que en la segunda parte de la rueda del jueves, en esta sesión aparecieron "órdenes de compra genuinas de dólares", que provocaron un efecto "bola de nieve" ya que se acoplaron varios bancos privados a pagar, comentó el analista Fernando Izzo. Recordó además que las entidades tuvieron en cuenta que el lunes es feriado en EEUU, con lo cual en varios casos se adelantaron operaciones.



En ese sentido, algunas entidades hicieron "swaps cambiarios" por u$s 110 millones para tomar y/o colocar pesos mediante el uso de compra-venta de la divisa, para liquidar el martes y miércoles próximos, agregó.



Así las cosas, el "call-money" (tasa interbancaria a corto plazo) se operó a 25,75% y el mercado secundario de Lebac a 12 días se pactó a 26,50% y a 258 días a 27,35%.



"La reacción del dólar estuvo originada en una mayor demanda que aprovechó los bajos precios de fines de septiembre para recomponer posiciones llevándolos a un piso ubicado en los $ 17,40, algo más acorde con lo esperado luego de anotar mínimos por un exceso de oferta en el mercado", indicó el analista Gustavo Quintana.



Por su parte, el blue cede dos centavos a $ 17,78, por lo que desapareció la brecha con el oficial, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Esto no sucedía desdeel 10 de julio pasado, jornada en la que la cotización de bancos y agencias se pactaba a $ 17,28, y la paralela se transaba a $ 17,30.



A contramano con el mercado oficial, el dólar informal sufrió en la semana una caída de 13 centavos, que lo llevaron a tocar su menor valor desde el 17 de julio ($ 17,72).



En tanto, el "contado con liqui" subió seis centavos a $ 17,50, con lo que acumuló en la semana un avance de nueve centavos.



En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s 332 millones, de los cuales el 35% fue a fin de mes, que avanzó a $ 17,73, con una tasa de 23,85%. El plazo más largo pactado fue diciembre, que finalizó a $ 18,375, con una tasa de 22,63%.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron ayer u$s 118 millones a u$s 50.844 millones, respecto al día hábil anterior.