Mediante un chip impedirán cargar gas a autos con GNC que no estén habilitados

Desde 2018, se modificarán las obleas que habilitan a los autos con GNC y las estaciones de servicio expendedoras contarán con un nuevo sistema de identificación de chips y lectores de patentes.Según publica Día a Día , la medida busca reforzar los controles para garantizar seguridad en uso del combustible alternativo y, a su vez, evitar instalaciones ilegales o renovaciones falsas.La medida viene siendo analizada por el Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas), que ya tendría un documento consensuado con especialistas donde se establecen los parámetros de seguridad, confiabilidad y transparencia."Habrá un doble control", explicó Julio Kademian, empresario del sector en Córdoba. "Una súper cámara digital en el ingreso de la estación leerá la patente, como pasa ahora en los peajes, y avisará con una luz si está todo en regla. Una vez en el sector de surtidores, un chip electrónico en el auto se conectará con el surtidor y si no hay problema, habilitará la carga, de lo contrario, no saldrá gas", detalló.Kademian indicó que está previsto que el nuevo sistema comience a funcionar desde 2018, año en el que conviviría con la modalidad actual hasta que la totalidad de las dos mil estaciones del país adquieran la tecnología necesaria."Sistemas como éste ya funcionan en otros países, pero no se puede aplicar de un día para el otro, las cosas no se pueden hacer así", dijo el empresario.Según estimaciones, la instalación del sistema demandaría unos 10 mil dólares por estación.