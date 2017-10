Fuerte crecimiento de la inversión directa de Brasil en Argentina

La inversión directa de Brasil creció 104% en el período enero-agosto de 2017 con US$ 307 millones frente a US$ 150 millones de igual lapso de 2016 y el intercambio comercial bilateral marcó un déficit para la Argentina de US$ 902 millones en agosto pasado, de acuerdo a información de la Cámara de Comercio Argentino Brasileña de la República Argentina (Cambras). "Se destaca que la Inversión Extranjera Directa de Brasil en Argentina muestra un fuerte aumento en 2017, acumulando un flujo de US$ 307 millones entre enero y agosto de 2017, versus alrededor de US$ 150 millones invertidos en todo 2016 y un promedio de US$ 220 millones invertidos por año entre 2013 y 2016", informó hoy la Cambras.



La entidad empresaria binacional aseguró que "el mismo fenómeno se refleja en los anuncios de inversión realizados por empresas de origen brasileño en Argentina".



"Con 14 proyectos anunciados desde fines de 2015 a la fecha, valuados en US$ 1.840 millones, las empresas brasileñas ocupan el sexto lugar como mayores interesadas en invertir en Argentina, sólo detrás de Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido y Francia", precisó Cambras.



A la vez, registró que el intercambio comercial con Brasil tuvo un déficit de US$ 902 millones en agosto, con exportaciones por US$ 753 millones e importaciones por US$ 1.655 millones, mientras que los otros dos principales socios en el intercambio de bienes y servicios con la Argentina resultaron ser las economías de China y Estados Unidos.