El Central creó un índice para las tasas de depósitos de más de $ 20 millones

Distintos operadores del mercado venían cuestionando desde hace tiempo la poca representatividad de la tasa Badlar, que promedia lo que pagan los bancos privados por los depósitos de más de un millón de pesos. Originalmente, la Badlar medía cuánto se pagaba por depósitos "mayoristas", pero el monto nunca se actualizó por inflación. En lugar de cambiar esa tasa, el Central creó una nueva con evidente destino a reemplazarla: la TM20.



"A partir de hoy, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) comenzará a publicar en forma diaria un relevamiento de las tasas de interés pagadas por depósitos a plazo fijo por montos de 20 millones de pesos o superiores a plazos de 30 a 35 días", indicó la entidad en un comunicado.



"La nueva tasa se denominará TM20 y ponderará la información suministrada al BCRA por la totalidad de las entidades bancarias. Se publicará además una tasa TM20 en dólares, para aquellos depósitos al mismo plazo por 20 o más millones de dólares", añadió la entidad.



La información, además, estará desagregada "en bancos públicos y privados, tanto para las operaciones en pesos como en moneda extranjera".



En su "debut", la nueva tasa por depósitos "mayoristas" a plazo dio hoy, en pesos, 21,25% para el promedio del sistema, con 20,44% para los bancos públicos y 21,75% para los bancos privados.



En los últimos seis días de operaciones (incluidos en la primera comunicación de la TM20), el piso de la TM 20 estuvo en 20,56%, el martes; la tasa promedio más baja en el sector público se dio ayer (19,69%) y la del sector privado, el martes (22%).



La TM20 más alta fue el jueves pasado (22%); la de bancos públicos, también ese día (21,75%) y la de privados, ayer (22,94%).



La tasa en dólares hoy no tuvo información porque "no se registraron nuevos depósitos". Las únicas informaciones son del martes (sector público), con un interés del 0,4375% anual; y del jueves pasado (sector privado), con una tasa del 0,75%.



Hay que tener en cuenta que la TM20 en pesos es para depósitos de $ 20 millones o más (equivalentes a algo más de 1 millón de dólares, como era originariamente la Badlar), mientras que la TM20 en dólares, al ser por u$s 20 millones, implica depósitos que hoy rondel los $ 350 millones.



Cronista.com