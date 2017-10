Para Sturzenegger, la política cambiaria "resguarda al país de shocks externos"

El presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, sostuvo hoy que "construir este sendero de desinflación con tipo de cambio flotante asegura que la recuperación se mantendrá mucho más protegida".



En el marco de la 65 convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción, el titular del BCRA encaró el panel "Hacia las 100000 viviendas: nuevos instrumentos para el financiamiento".



"El tipo de cambio resguarda de las perturbaciones que la economía recibe del exterior. Por ejemplo, si problemas en Brasil hacen depreciar su tipo de cambio, el peso acompañará? naturalmente, protegiendo el nivel de actividad doméstico. Pero el tipo de cambio flotante tiene dos beneficios adicionales: mantiene a la economía en un sendero de crecimiento consistente con el equilibrio de sus cuentas externas y además, al subir y bajar permanentemente, con el tiempo lograra? la desdolarización de la economía argentina", explicó el funcionario.



A modo de síntesis, Sturzenegger aseguró que "el panorama macroeconómico luce crecientemente estable".



Respecto a la vivienda, el titular del BCRA indicó que la demanda ya no es más una restricción para el "crecimiento de la industria" de la Construcción, y reveló que "se dan créditos a un ritmo de $ 500 millones por día".



"Desde su lanzamiento hacia abril de 2016, los créditos hipotecarios ajustables por UVA han registrado un desempeño muy positivo, sumando más de $27.000 millones y representando en los últimos meses un 89% del total de créditos hipotecarios a tasa variable otorgados a familias", puntualizó el funcionario.



Asimismo, aseguró: "La construcción de vivienda será, primordialmente, un negocio privado que no va a necesitar del Estado".



"El resultado de este país será? que en 20 años no habrá? asentamientos precarios ni déficit habitacional", agregó.



Por último, Sturzenneger indicó que en términos de empleo, la construcción de viviendas generará aproximadamente 330.000 nuevos puestos de trabajo en el sector durante 10 años.