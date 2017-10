El dólar cerró sin cambios este jueves

Durante gran parte de la jornada, sin embargo, el billete cotizó a $ 17,61, seis centavos menos que el cierre del miércoles.



El billete no llegó a acoplarse al cambio de tendencia registrado en el mercado mayorista, donde la moneda estadounidense tocó mínimo en los $ 17,33 en el inicio (cinco centavos menos que en la jornada previa) pero terminó la rueda con un alza de cuatro centavos y medio a $ 17,425.



En este sentido, los mínimos se anotaron en la primera hora de operaciones cuando se registraron transacciones en los $ 17,33, cinco centavos debajo del final previo. La debilidad inicial se revirtió a media mañana cuando fueron irrumpiendo órdenes de compra que tuvieron pleno impacto en la tendencia generando una suba que llevó los precios a tocar máximos en los $ 17,44 en el último tramo del día. Con algunos altibajos, los valores retrocedieron levemente hasta acomodarse en el rango exhibido en el cierre.



"Los precios del dólar parecen haber encontrado un sendero de relativa estabilidad que abandona por el momento las variaciones bruscas de otras jornadas manteniendo muy acotada la evolución siempre lejos de los máximos anuales anotados poco más de dos meses atrás", destacaron desde PR Corredores de Cambio. El volumen operado bajó 15% a u$s 563 millones.



Por su parte, el blue bajó dos centavos a $ 17,80, nuevo mínimo en casi tres meses, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" desciende cinco centavos a $ 17,39.



En el mercado de futuros ROFEX, donde se operaron u$s 505 millones, casi el 40% fue para fin de mes a $ 17,715 con una tasa de 25%TNA. El plazo más largo operado fue diciembre, que cerró a $ 18,336 con una tasa del 22,4%TNA, informó ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 57 millones a u$s 50.712 millones, respecto al día hábil anterior.