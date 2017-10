Gobierno aspira crear 300 mil empleos con pasantías: Faltan egresados técnicos

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó hoy que el Gobierno pretende crear unos 300 mil puestos de trabajo a través del sistema de pasantías, prometió que no serán "precarias" y advirtió que "desde hace cinco años el empleo no crece en la Argentina", mientras empresarios de la construcción plantearon el problema de la escasez de egresados de áreas técnicas como Ingeniería y Arquitectura.Triaca habló en el marco del panel sobre "desafíos de la educación y la importancia de su relación con el mundo laboral a través de la capacitación", en el marco de la 65° Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción.El funcionario dijo que las pasantías "se deben utilizar con un fuerte control del Estado y los Gremios, no deben ser precarias y se debe analizar el verdadero sentido que tiene la práctica formativa y la adquisición de conocimientos en el ámbito laboral".El tema fue analizado en un panel en el que, además de Triaca, participaron el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; el secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez; el presidente honorario de la Federación Interamericana de la Construcción y de la Cámara de la Construcción de Costa Rica, Jaime Molina Ulloa; y la secretaria de Innovación y Calidad Educativa, Mercedes Miguel.Triaca señaló que "durante los últimos cinco años el empleo no ha crecido y por ese motivo tenemos que generar las herramientas de capacitación para que los trabajadores tengan mayores posibilidades de inserción laboral".Advirtió que "en la actualidad hay un millón de jóvenes que no estudia y tampoco trabaja, hay 4 millones de trabajadores en negro, y un millón y medio de desocupados, lo que marca un grave problema de acceso al empleo".El ministro de Trabajo explicó la necesidad de "mejorar la calidad del sistema productivo, y para alcanzar ese objetivo es necesario capacitar a los trabajadores y brindarles incentivos que permitan crear nuevos puestos de trabajo"."La única forma de integrar la educación con el mundo del trabajo es con prácticas formativas, y si logramos que todos los jóvenes puedan tener una fluida presencia de aprendizaje en el mundo del trabajo y de las empresas vamos a tener la posibilidad de que haya mayor empleabilidad sobre estas personas", remarcó Triaca.El titular de la cartera laboral dijo que junto a la CGT se propusieron "levantar el proceso educativo de todos los trabajadores y atenuar el impacto tecnológico con el objetivo de lograr una mayor inclusión laboral y un salto importante en la calidad productiva".Por su parte, Weiss afirmó que se necesitan "incorporar 2 mil ingenieros por año y sólo estamos formando unos 500, y precisamos unos 20 mil arquitectos, y alrededor de 10 mil operarios calificados por año"."Tenemos serios problemas para encontrar esa mano de obra y un fuerte déficit en las carreras técnicas", explicó el presidente de CAMARCO.Puntualizó que se está "frente a un ambicioso plan de infraestructura impulsado por el gobierno, que entiende que hay que hacer estas inversiones, y también frente a un fuerte crecimiento de los créditos hipotecarios, por lo cual tenemos que capacitar a los trabajadores del sector para estar a la altura de esa demanda".En ese sentido, Martínez manifestó la necesidad de "proyectar qué tipo de país queremos y cuáles son los recursos humanos que necesitamos para construir ese futuro" y estimó que en ese proceso "cobra una importancia fundamental el rol de la educación, la formación continua y la capacitación".El secretario general de la UOCRA refirió que "debemos observar a la Argentina del futuro como una película donde la previsibilidad, el crecimiento, el desarrollo productivo y sustentable, el pleno empleo y la inclusión social se afiancen en roles protagónicos" y recalcó que para que eso suceda "la educación, la capacitación y la formación profesional de los trabajadores cumplirá un rol clave en la empleabilidad y en el acceso de los trabajadores a un empleo digno".En tanto, Molina Ulloa consideró que "no hay innovación tecnológica si no hay educación y por ese motivo todos los trabajadores del sector de la construcción se deben capacitar, porque las formas de hacer las cosas varían cada vez con mayor rapidez".Por su parte, Miguel aseveró que "Argentina analiza con profundidad los cambios en la escuela secundaria ya que hay severos problemas en ese sector, donde 5 de cada 10 estudiantes no terminan sus estudios".La secretaria de Innovación y Calidad Educativa aseguró que "hay 3,5 millones de estudiantes secundarios, y apenas 1,5 millones van a la escuela técnica, que además tienen un alto índice de abandono" y manifestó que eso marca "la falta de motivación de los jóvenes para estudiar".