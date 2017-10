Crece el endeudamiento de las familias: Crecieron los préstamos personales

Las razones

En el marco de un creciente endeudamiento de las familias, los préstamos personales registraron en septiembre un incremento del 4,61% respecto de agosto y del 57,22% en comparación con el mismo mes el año pasado.En líneas generales, los préstamos en todas sus líneas muestran una curva ascendente respeto del mes anterior y en término interanuales, señaló este jueves un análisis de consultora financiera First Capital Group.El financiamiento con tarjetas de crédito experimentó una expansión del 25,33% en términos interanuales.Los créditos hipotecarios tuvieron una suba del 9,58% respecto de agosto y 71,72% en términos interanuales.Los préstamos prendarios, en tanto, mostraron un crecimiento mensual del 5,62% y anual del 75,41%.A su vez, los préstamos comerciales han pegado un gran salto en relación a los meses anteriores: el incremento mensual en septiembre fue del 4,35% y en términos interanuales hubo una expansión del 52,19%.La consultora First señaló que finalizando el tercer trimestre de 2017 se observa que los préstamos personales siguen en una pendiente ascendente constante: el stock tuvo un incremento del 4,61% respecto de agosto, lo que equivale a unos $13.743 millones.Hacia fines de septiembre el saldo de préstamos personales ascendió a $311.686 millones para el total acumulado, representando un crecimiento interanual del 57,22%, contra los $198.253 millones del mismo mes del año anterior.Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, dijo que esta línea de crédito crece de forma constante y homogénea y de a poco empieza a notarse en el alza del consumo.El experto expresó que las causas del rebote financiero son varias: el ingreso de los nuevos convenios laborales a los recibos de sueldo permiten recrear la capacidad de endeudamiento de las personas, la confianza de los consumidores viene en aumento durante los últimos meses y, tal vez lo más importante, la mayoría de las entidades han reinventado las condiciones para este tipo de préstamos, incorporando nuevas tecnologías digitales.Así, los bancos privados tratan de dar batalla al creciente fenómeno de los préstamos "Argenta" que otorga directamente ANSeS.