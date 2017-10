Comerciantes insisten con el rechazo al traslado del Día del Padre

La entidad empresaria manifestó su desacuerdo con el proyecto de ley impulsado por el senador Julio Cobos, que declara al 24 de agosto como Día del Padre, en honor al nacimiento de la hija del Libertador General San Martín, Mercedes Tomasa.



Actualmente, el Día del Padre se celebra en la Argentina el tercer domingo de junio, pero el Congreso avanza sobre la iniciativa a Cobos, con media sanción en la Cámara alta y el próximo debate en Diputados.



"La CAC considera que la modificación de esta fecha, ya arraigada en la sociedad y en sus costumbres, resulta innecesaria, a la par que tendría un impacto negativo sobre la actividad económica", dice.



Los comerciantes dicen que las celebraciones incorporadas a la cultura de la sociedad no se pueden ver afectadas por normas que pueden resultar argumentadas pero que afectan a las costumbres sociales y a todo el sistema de producción y comercialización que se ha estructurado alrededor para satisfacer las necesidades de la comunidad.



La entidad considera que si avanza la iniciativa de Cobos podría darse una cierta superposición de fechas significativas como el Día del Niño (que suele conmemorarse en la segunda semana de agosto) y el Día del Padre.



"Existen aspectos emocionales y económicos sociales que se ven afectados por este proyecto y por la inestabilidad que presupone la posibilidad de cambio asiduo de la realidad", agregó la entidad que representa a los comerciantes.



Por lo mencionado, la entidad no apoya este cambio y aboga por la no modificación del calendario de celebraciones.